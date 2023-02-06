英名校女校長上任僅5個月　被發現與丈夫及女兒在家中死亡

英國在周日（5日）發生一宗命案，獲得英國去年最佳私立學校獎項的Epsom College，該校的首名女校長Emma Pattison與丈夫及女兒，被發現倒斃在學校提供的住宿之內。
當地的警方未有交代3人遇害的原因，僅指表示會就事件進行調查，同時會保護死者的私隠。警方指事件屬獨立的案件，相信不涉及第三方。警方透露，他們在周日的凌晨收到一通電話，於是派出救護車前往一處屬Epsom College的房產，救護員在凌晨1時10抵達後，在屋內已發現3具屍體，當中包括一名小童。
學費每年近40萬
45歲的Emma Pattison在去年9月才接手成為Epsom College的首位女校長，此前她在倫敦的另一所高校擔任校長6年。Epsom College獲得2022年英國最佳私立學校的獎項，該校約有850名學生，是寄宿學校，而該校每年的學費就逾4.2萬英鎊（約39.7萬港元）。校方聲明指，今次是震驚的事件，並希望公眾及傳媒可給予時間及空間，並尊重Emma Pattison一家的私隱。
Emma Pattison的39歲丈夫就是一名註冊會計師，而其7歲女兒則在Emma Pattison之前在倫敦任教的學校讀書。學校的家長就讚Emma Pattison改善了學校的狀況，令學生的校園生活更多色彩，又指Emma Pattison是理想的校長人選。