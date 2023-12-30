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國際
2023-12-30 16:15:39

英國一家為環保堅持不搭飛機旅遊20年　為趕上至親婚禮終被迫破例

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女主人柯金斯（Shannon Coggins）和丈夫西蒙（Theo Simon）、19歲女兒羅莎（Rosa Simon），三人自2002年起，就決定為了保護環境，減少碳足跡，出遊時絕不搭飛機。

英國一對夫妻堅持不搭飛機逾20年，沒想到有次他們要參加在澳洲親戚的婚禮，卻在跋涉1.6萬公里後，於東南亞破功。

整趟路程距離16,000公里

據BBC等外媒報道，女主人柯金斯（Shannon Coggins）和丈夫西蒙（Theo Simon）、19歲女兒羅莎（Rosa Simon），三人自2002年起，就決定為了保護環境，減少碳足跡，出遊時絕不搭飛機。

今年8月16日，柯金斯一家從英格蘭東彭納德（East Pennard）出發，要前往澳洲悉尼參加柯金斯姐姐在12月28日舉行的婚禮，整趟路程距離16,000公里。

「我甚至沒看過她另一半的長相」

他們一路從哈薩克、中國、老撾、泰國到印尼，最後抵達東帝汶首都帝力，原本他們希望能找到一艘渡輪，穿越帝汶海前往澳洲達爾文，再轉搭巴士前往悉尼，不過事情沒有想像中的順利，他們找不到合適的船班，無奈之下，一家三人只能打破原則，搭乘飛機前往澳洲。

科金斯提到：「媽媽在我們年輕時就去世了，我和姐姐感情雖好，但因為住的遠，我甚至沒看過她另一半的長相。」為了這趟旅程，科金斯一家把存了好幾年的錢都拿來當旅費，還辭去了工作，但很遺憾這趟「禁飛之旅」，最終未能順利完成，而他們也將旅途中的見聞記錄下來，放上網與大家分享。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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