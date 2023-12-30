英國一家為環保堅持不搭飛機旅遊20年　為趕上至親婚禮終被迫破例

女主人柯金斯（Shannon Coggins）和丈夫西蒙（Theo Simon）、19歲女兒羅莎（Rosa Simon），三人自2002年起，就決定為了保護環境，減少碳足跡，出遊時絕不搭飛機。

英國一對夫妻堅持不搭飛機逾20年，沒想到有次他們要參加在澳洲親戚的婚禮，卻在跋涉1.6萬公里後，於東南亞破功。

整趟路程距離16,000公里

據BBC等外媒報道，女主人柯金斯（Shannon Coggins）和丈夫西蒙（Theo Simon）、19歲女兒羅莎（Rosa Simon），三人自2002年起，就決定為了保護環境，減少碳足跡，出遊時絕不搭飛機。

今年8月16日，柯金斯一家從英格蘭東彭納德（East Pennard）出發，要前往澳洲悉尼參加柯金斯姐姐在12月28日舉行的婚禮，整趟路程距離16,000公里。