英國二戰轟炸機於荷蘭墜毀　3名空軍失蹤80年後遺體終驗明正身

英國有3名參與第二次世界大戰的空軍士兵，駕駛轟炸機飛經荷蘭上空時，遭到德軍擊落，屍身下落不明，經過80年後，他們的遺體才成功進行身分確認，魂歸故土。

遭德軍攻擊並墜毀

1943年6月13日，失事的轟炸機正在執行一項針對德國波鴻（Bochum）的任務，在返航途中飛經荷蘭愛塞湖（IJsselmeer）上空時，遭德軍攻擊並墜毀，機上7人中有4人的屍體被沖上岸，後分別埋葬於荷蘭斯塔沃倫（Stavoren）、沃爾克姆（Workum）和欣德洛彭（Hindeloopen）。

不過另外3人，27歲的飛行工程師斯馬特（Arthur Smart）、21歲的無線電接線員摩爾（Raymond Moore）和23歲的砲手斯普拉克（Charles Sprack）的屍體，卻遲遲沒有被找到，英國軍方將他們登記在「失蹤」名單上。