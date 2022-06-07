英國亨利王子發相慶祝愛女1歲生辰 傳女王禁發聚會照

英國亨利王子與妻子梅根周一發布一張愛女莉莉貝(Lilibet)於一歲生日在家裡後院野餐的最新照片，慶祝她生辰。有傳亨利夫婦在美國的言行招致王室不滿，英國《太陽報》報道，亨利上周舉家返英參加女王登基白金禧慶祝活動，女王上周四與莉莉貝初次見面，但禁止亨利發布她與莉莉貝聚會的照片。

路透社報道，在亨利夫婦好友哈里曼(Misan Harriman)本月4日(上周六)在莉莉貝生日拍攝的這張照片中，莉莉貝穿著淺藍色裙，頭上戴著白色蝴蝶結，在草地上笑著望向遠方。

美國著名糕點師炮製生日蛋糕

報道指，這場在溫莎莊園(Windsor Estate)浮若閣摩爾大宅(Frogmore Cottage)舉辦的私人生日聚會，其中一大亮點是美國著名糕點師Claire Ptak為莉莉貝特製的生日蛋糕。亨利夫婦的發言人說，這是一場「輕鬆、私人」的慶祝活動。

《衛報》報道，亨利和梅根「對女兒得到無數生日祝福非常感動」，得知各地民眾為她向世界中央廚房(World Central Kitchen)捐款超過10萬美元(約78萬港元)，亦令夫婦倆非常「驚訝」。世界中央廚房是專為應對人道主義、氣候和社區危機提供膳食的慈善組織，在俄羅斯入侵烏克蘭後，便在烏國邊境向難民提供食物。

據指女王不滿亨利擅自取名

亨利以祖母英女王的乳名「莉莉貝」(Lilibet)為女兒取名，她去年在美國加州出生。亨利脫離王室後，與梅根和一對子女定居於加州蒙特斯托(Montecito)，上周返英參加女王登基白金禧慶祝活動，一家全程低調，並沒與女王、父親查理斯和兄長威廉等王室家族在公開場合一同露面，亨利夫婦上周五出席白金禧感恩崇拜，座位編排亦與父兄相隔一段距離，期間並沒交談。

有傳亨利在美國電視節目受訪揭王室創疤、數落其不是，令王室不滿，亨利與父兄關係亦跌至冰點。有報道指，王室要求亨利夫婦在白金禧慶祝期間保持低調，是不想亨利的負面新聞「 搶fo」。

《太陽報》報道，亨利未徵得女王同意，便為女兒取名莉莉貝，亦令女王「不高興」，女王禁止發布她與莉莉貝聚會的照片，是為免美國傳媒渲染。報道又指，亨利周日在溫莎堡與女王一起觀看白金禧音樂會。