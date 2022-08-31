英國人喜歡飲紅茶　研究指日飲2杯無咁易死

飲茶除了可以是健康飲食的一部分，有飲茶習慣的人更有可能較其他不飲茶的人長壽。過往在中國和日本都有飲茶有利健康的研究，但這兩個國家主要是喝綠茶，而最新的研究在主要飲紅茶的英國進行，發現每日飲2杯或以上紅茶的人，死亡風險較無飲茶的人降低9%至13%；茶的溫度，是否加奶或加糖，均不會影響有關好處。

英國｜飲茶增至3杯

來自美國國家癌症研究所的科學家，詢問了498,043名年齡介乎40歲至69歲的英國人飲茶習慣，並跟進他們的情況，最多長達14年，得出了上述研究結果。參與者接受健康檢查，提供血液、尿液和唾液樣本。參與研究者當中，近85%人飲茶，其中89%人飲紅茶，大部分人每天飲2至5杯茶，以及19%飲超過6杯茶。在跟進期間，有29,783人死亡。研究員發現若每天飲茶增至3杯，死亡風險減少約12%。