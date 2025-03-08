英國便利店顧客擊退劫匪　原來係國家級空手道高手（有片）

英國一名男子前年闖進便利店搶劫，還威脅店員。當時一名正在店內的客人憑一己之力，直接把竊賊打出店外。事後，大家才驚訝發現這名英勇顧客是位「空手道黑帶」的武林高手，而店內的閉路電視畫面也在網上流傳。

「我要拿走你的錢」

《每日郵報》報道，事發在2023年3月德福（Telford）的一家便利店。當時42歲的凱林（ Mairi Kerin ）正在為姪女們挑選朱古力。當凱林第一眼看到這名戴帽子、把臉遮住、只露出眼睛的男子時，她默默心想男子看起來像是要來搶劫。

沒想到，短短數分鐘之後，男子真的威脅店員「我要拿走你的錢」。正要結帳的凱林立刻收起手機與鑰匙，趁着男子靠近櫃檯時，毫不猶豫出手。