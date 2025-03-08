英國便利店顧客擊退劫匪　原來係國家級空手道高手（有片）

英國一名男子前年闖進便利店搶劫，還威脅店員。當時一名正在店內的客人憑一己之力，直接把竊賊打出店外。事後，大家才驚訝發現這名英勇顧客是位「空手道黑帶」的武林高手，而店內的閉路電視畫面也在網上流傳。
「我要拿走你的錢」
《每日郵報》報道，事發在2023年3月德福（Telford）的一家便利店。當時42歲的凱林（Mairi Kerin）正在為姪女們挑選朱古力。當凱林第一眼看到這名戴帽子、把臉遮住、只露出眼睛的男子時，她默默心想男子看起來像是要來搶劫。
沒想到，短短數分鐘之後，男子真的威脅店員「我要拿走你的錢」。正要結帳的凱林立刻收起手機與鑰匙，趁着男子靠近櫃檯時，毫不猶豫出手。
匪徒帶一把刀和一把槍
事實上，凱林是一名空手道黑帶，還精通巴西柔術與拳擊。她事後表示，因為男子口袋裝滿東西，推測他有武器，便趁着男子左手插在口袋的那一刻，看準時機抓住對方手臂，並狠狠踢向他的小腿，讓他當場落荒而逃，而店內閉路電視紀錄了完整過程。
據悉，當時男子身上帶着一把刀和一把槍，所幸並未造成人員受傷。
凱琳也因為她的英勇行徑於今年1月獲頒榮譽。她謙稱，她之所以出手不是因為勇敢，而是出於自信。她已接受了20年的武術訓練，並曾代表英格蘭和愛爾蘭參賽。
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