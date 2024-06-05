英國倫敦數間大型醫院遭網攻波及 手術門診大亂 病人無法及時輸血

英國國民保健服務(NHS)承包商、為大倫敦地區東南部醫療機構提供病理檢驗服務的公司Synnovis周二(4日)遭到網絡攻擊，導致數間大型醫院的手術和門診排程大亂，病人無法獲得及時輸血，緊急轉診也影響其他醫院運作。 NHS兩大醫療信託「蓋伊與聖托馬斯」(Guy’s and St Thomas' )及「國王學院」(King's College)旗下至少有4間醫院遭網攻波及，另有幾間診所也受影響。英國廣播公司報道，國王學院醫院、聖托馬斯醫院、皇家布朗普頓醫院(Royal Brompton Hospital)及艾維莉娜倫敦兒童醫院(Evelina London Children's Hospital)，以及一些基本護理服務等受影響。

勒索軟件攻擊 NHS倫敦分支表示，網攻對各醫院及診所造成「顯著衝擊」，起因是Synnovis遭勒索軟件攻擊。 Synnovis行政總裁多拉爾(Mark Dollar)表示，這次網攻影響公司的「所有資訊系統」，導致多項病理檢驗服務中斷。 醫療院所如何受影響？ 網攻導致各醫療院所無法與Synnovis的伺服器安全連線，以即時取得病人的病理學資料，手術和門診因而窒礙難行，特別是需要參考病人血液檢驗結果的輸血程序。手術和門診紛紛取消，或臨時改期、轉送其他部門。 英國國家網絡安全中心調查 英媒報道，執法部門和「資訊專員辦公室」(Information Commissioner’s Office，ICO)已接獲通報，國家網絡安全中心(NCSC)亦已展開調查。ICO是英國旨在維護「資料權」、促進個人資料保護和公營部門資訊透明的獨立監管機構。

德國 Synlab 集團接連遭網攻 Synnovis隸屬德國的Synlab集團，集團在歐洲多國設有子公司，而這是該集團近一年來遭遇的第三次網攻。 去年6月，網絡犯罪組織Clop入侵Synlab在法國的子公司內部系統，並在網絡公開竊取的資料。今年4月，Synlab在意大利的子公司遭另一黑客組織Black Basta攻擊，同樣發生資料遭竊。Clop和Black Basta都使用勒索軟件，要求受害的公司或個人支付贖金，否則資料將被公開。 為何醫療機構容易成為網攻目標？ 分析指，醫療服務機構是這類網攻行動的熱門目標，原因包括遭竊資料多涉及病人健康及其他私隱，甚至可能危及病人生命安全，受害者因此較容易「不計代價」要贖回遭竊資訊、或滿足黑客其他要求。此外，醫療院所常有對網絡安全投資不足的情況。