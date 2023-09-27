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國際
2023-09-27 22:01:35

英國倫敦17歲少年斬死15歲少女 疑送花遭拒 巴士站外遺花束 上學學童嚇呆

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英國倫敦17歲少年斬死15歲少女 疑送花遭拒收 巴士站外遺花束 上學學童嚇呆

英國倫敦17歲少年斬死15歲少女 疑送花遭拒收 巴士站外遺花束 上學學童嚇呆

英國倫敦南部Croydon周三發生令人心碎的慘案，一名17歲少年懷疑送花給一名15歲少女，但遭對方拒收，在巴士站外眾目睽睽下用刀斬死少女。少年一度逃去，最終被捕，現場遺下涉事玫瑰花束。

案發在周三早上8時半，據報就讀於私校Old Palace of John Whitgift School的少女乘60號巴士上學，少女及大批學童先後下車，不幾現場傳出吵架聲。有目擊者表示，少女拒絕接受涉事少年所贈的花束後，少年拿出「像一把劍」的大刀狂砍少女，之後逃去。

案發現場情況︰

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英國斬人案｜少女前一天提分手 目擊者︰很多血從她頸部流出

巴士司機及一名乘客見狀立即上前施救，但少女其後證實當場死亡。涉案17歲少年於早上9時45分在New Addington被捕。

英媒引述目擊者Apple憶述︰「當時有7至8名學童在巴士抵達Whitgift Centre後落巴士，之後有一名少年及少女吵架，在吵前一日少女向對方提出分手的事」，Apple稱少女被砍時，她嚇得別過頭來不敢直望，因見「很多血從她頸部流出」。在附近地盤工作的28歲目擊者則稱，她及朋友當時見一大群學生及成人奔跑，「唯一留低的是巴士司機，很多人從車上跑出四散」。

遇害少女學校對事件感震驚，稱會盡力協助受事件困擾學生。倫敦市長簡世德指事件令人心碎，向受害人家庭致哀，並稱已向警方了解事件及呼籲目擊者聯絡警方。

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