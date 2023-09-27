英國倫敦17歲少年斬死15歲少女 疑送花遭拒 巴士站外遺花束 上學學童嚇呆

英國倫敦南部Croydon周三發生令人心碎的慘案，一名17歲少年懷疑送花給一名15歲少女，但遭對方拒收，在巴士站外眾目睽睽下用刀斬死少女。少年一度逃去，最終被捕，現場遺下涉事玫瑰花束。

案發在周三早上8時半，據報就讀於私校Old Palace of John Whitgift School的少女乘60號巴士上學，少女及大批學童先後下車，不幾現場傳出吵架聲。有目擊者表示，少女拒絕接受涉事少年所贈的花束後，少年拿出「像一把劍」的大刀狂砍少女，之後逃去。

案發現場情況︰