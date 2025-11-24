英國兒童貧窮率歷史新高 100萬人淪赤貧難滿足基本生活需求。（示意圖／unsplash）

儘管英國為全球最富裕的國家之一，然而英國兒童貧窮率已達歷史新高，約有450萬名兒童生活在相對貧困中，其中100萬名兒童甚至處於赤貧狀態，連保暖、保持乾燥、穿衣和溫飽等基本需求都無法滿足。 英國生活成本上升 《CNN》11月24日報道，由於英國生活成本飆升，加上多年來政府的財政緊縮政策導致社會保障體系崩潰，英國的兒童貧窮率已達到歷史新高。 英國政府4月發布的一份報告顯示，英國約有三分之一的兒童——約450萬人——生活在相對貧困之中。通常，貧窮的定義是家庭收入低於全國中位數收入（扣除居住成本後）的60%。

根據約瑟夫朗特里基金會2023年的研究顯示，其中100萬名兒童處於赤貧，連最基本的生活需求──保暖、乾燥、衣食──都無法滿足。該基金會致力於研究貧困問題並制定相關政策以應對貧困。 據報導，即使是收入遠高於貧窮線的家庭，居住和托兒費用，尤其是在倫敦，也可能高得驚人，以至於根本沒有錢用於其他任何方面。約有70%生活在貧困中的兒童至少有一位家長在工作，顯示工作已不再能提供財務保障。 年薪4.5萬鎊 每月僅儲不足200鎊 住在倫敦的Jaffe年薪達4.5萬英鎊（約45.8萬港元），遠高於英國平均水準，但她仍需依賴慈善機構的協助。她說，交租、托兒費、食物和家庭帳單後，每月只剩192英鎊（約1,957港元）應急，無法儲錢也無法為孩子做更多事。英國的育兒成本比大多數其他富裕國家都要高——根據智庫財政研究所2022年發布的數據，育兒費用約佔夫妻家庭淨收入的25%，單親家庭淨收入的60%。