英國內政大臣柏斐文辭任　由夏博思接替

英國首相卓慧思政府出現重要人事變動，柏斐文(Suella Braverman)與首相卓慧思面對面會談後，宣布辭任內政大臣，由前運輸大臣夏博思(Grant Shapps)接替，是一周內第二名辭職的內閣成員。柏斐文在辭職信中指，政府需要依賴那些為自己錯誤承擔責任的人，不應假裝沒有犯錯，並期望事情會神奇地好轉，並非嚴肅的政治。分析指柏斐文在信中的言論，明顯反映她對卓慧思個人及政府的不滿。

柏斐文在辭職信中表示，表示曾經利用私人電郵帳戶，發送官方文件，違反擔任大臣的保安規定。不過她在辭職信中提到，政府需要依賴那些為自己錯誤承擔責任的人，不應假裝沒有犯錯，並期望事情會神奇地好轉，並非嚴肅的政治。她指，顯然大家正經歷動蕩時期。她對本屆政府的方向感到擔憂。 分析指，柏斐文在信中的言論，明顯反映她對卓慧思個人及政府的不滿，影射卓慧思要為自己的錯誤負責及下台。分析又指，執政保守黨內有廣泛不滿卓慧思的情緒，如今失去一名主要官員，將令卓慧思陷入更嚴竣困境。

卓慧思形容自己是一個鬥士不輕易放棄。(AP)

卓慧思形容自己是一個鬥士不輕易放棄

較早時，卓慧思到國會接受質詢時再次為犯錯致歉，她指，她已作出的改變以及繼續工作為英國民眾服務是正確事情，她形容自己是一個鬥士，並非輕易放棄的人，以國家利益行事，確保我們的經濟穩定。她說，全球經濟環境欠佳，政府已盡全力保障經濟穩定，重申她不會辭職。

卓慧思的發言人其後回應傳媒查詢時，被問到一旦國會推翻政府提出解除水力壓裂開採頁岩氣的禁令，卓慧思會否下台，發言人表示本月底，政府發表中期預算案時，卓慧思將仍然在位執政。