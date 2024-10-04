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國際
2024-10-04 17:15:31

英國前首相約翰遜爆料惹議　指伊利沙伯二世生前患骨癌

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約翰遜

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英國前首相約翰遜（Boris Johnson）在他的回憶錄中爆料，指英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在最後的日子裏罹患某種骨癌。而他此舉也引發輿論批評，因為女王在位期間的健康狀況是需要嚴格保密的。

情緒完全沒有受到疾病影響

約翰遜在即將出版的回憶錄《釋放》（Unleashed，暫譯）中透露，他在女王逝世的前兩天得知她「患有某種骨癌」。書中約翰遜回憶起他與女王的最後一次會面，他說她「看起來蒼白，更加駝背，手和手腕上有黑色瘀青，可能是因為打點滴或打針所造成的」。

他說，但是女王的情緒「完全沒有受到她的疾病影響，在我們的談話中，她仍然時不時地露出那燦爛的微笑，突然令人振奮的美麗」。

官方死因為「年老」

約翰遜說，伊麗莎白女王「整個夏天都知道她將要離開，但決心堅持下去，完成她最後的職責」，也就是看到約翰遜將首相之位交接給特拉斯（Liz Truss）。

這是首次有英國高級政治家談論女王可能的死因，據悉女王的死亡證明上所注明死因為「年老」。這項爆料在英國極不尋常，因為女王在位期間的健康狀況是一個機密，首相和君主之間的會面資訊通常也是保密的。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB）

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