英國前首相約翰遜爆料惹議　指伊利沙伯二世生前患骨癌

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）在他的回憶錄中爆料，指英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在最後的日子裏罹患某種骨癌。而他此舉也引發輿論批評，因為女王在位期間的健康狀況是需要嚴格保密的。

情緒完全沒有受到疾病影響

約翰遜在即將出版的回憶錄《釋放》（Unleashed，暫譯）中透露，他在女王逝世的前兩天得知她「患有某種骨癌」。書中約翰遜回憶起他與女王的最後一次會面，他說她「看起來蒼白，更加駝背，手和手腕上有黑色瘀青，可能是因為打點滴或打針所造成的」。

他說，但是女王的情緒「完全沒有受到她的疾病影響，在我們的談話中，她仍然時不時地露出那燦爛的微笑，突然令人振奮的美麗」。