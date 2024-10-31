英國加稅加啲乜？30年來最辣 有僱主在鏡頭前哽咽(有片)｜移民英國

英國工黨周三發表上台後首份財政預算案，該國史上首位女財相李韻晴(Rachel Reeves)實現一早張揚加稅預告，宣布一籃字加稅措施，可望為庫房帶來400億英鎊(約4,038億港元)收入，是英國30年來最大幅加稅。當中較受關注的是增加僱主的國民保險稅(National Insuance)、調高出售股票的資本增值稅、不再延長凍結調整繳交所得稅門檻，以及明年4月起廢除「非定居者」('Non-domiciled'residents)的特殊稅務身份。在加稅的同時，政府的醫療、教育和交通開支將增加，有評論質疑能否維持經濟增長，而上調僱主國民保險稅等措施亦惹商界反彈，有企業家上電視回應加稅措施時哽咽。

李韻晴在長達76分鐘的演講中，堅稱要填補前朝保守黨政府留下的220億英鎊「黑洞」，必需加稅。她提出多項措施，包括把僱主的國民保險稅提高1.2個百分點，由13.8%增至15%，並降低需要供款的門檻，每年可為政府籌集250億英鎊。她宣布並賣出股票時所獲利潤的資本利得稅，將由最高20%至最高24%。

李韻晴表示個人入息稅免稅額將凍結2028年度，之後將隨通脹調整，外界預期將有更多僱員跌入稅網。此外，煙稅及非純電動車首次登記稅將上調，並從2026年10月起對每10毫升的電子煙液徵稅；第二套房屋的印花稅附加稅將增加兩個百分點至5%；私人飛機的旅客稅將上調50%。至於早前已「吹風」向私立學校新徵學費稅(VAT)亦落實，有私校早前已宣布會轉全數嫁給家長。

英國加稅｜「非定居者」特殊稅務身份取消恐趕走有錢人

至於「非定居者」的特殊稅務身份，將於明年4月起取消。「非定居者」意指在住在英國，但居籍並非英國的人士，在特珠稅務身份下，他們在海外的收入不需在英國報稅。分析預料特殊稅務身份取消後，將有不少外籍富豪因此離開英國。

李韻晴同時宣布，21歲以上僱員最低工資，明年４月起將增6.7％，至12.21英鎊(約120港元)。

她接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示，希望這個大幅加稅的預算案是「一次性」，「這不是我們想重複的那種預算案」，「但這是需要的預算案，以清理舊賬，把我們的公共財政放在穩健的軌道上。」