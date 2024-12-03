英國國會二讀通過安樂死法案　允壽命不足半年成人結束生命

英國國會下議院經過5小時激辯後，於上周五(29日)以330票贊成、275票反對及38票棄權，二讀通過備受爭議的安樂死法案，邁出歷史性一步。 由工黨議員Kim Leadbeater提出的《末期病患者(終結生命)法案》規定，符合以下條件的成人可申請接受協助自殺服務。 相關方案要求成人申請者必須符合以下條件： 必須為英格蘭或威爾斯居民，年滿 18 歲，且在當地登記家庭醫生至少 12 個月。 必須具有完全心智能力，能自主決定，且沒有受到壓力或脅迫。 預估壽命僅剩不到 6 個月。 必須經過 2 名獨立醫生認定符合資格，且兩次評估需相隔至少 7 天。 需由高等法院法官聽取至少 1 名醫生的意見後批准，並在批准後等待至少 14 天，特例情況下可縮短至 48 小時。 以不誠實或脅迫方式促使他人接受安樂死屬違法行為，最高可判處 14 年監禁。

法案最快明年 4 月後才作進一步審議 法案接下來將進入下議院委員會階段，最快需至明年4月後才能展開進一步審議；若三讀通過，法案將送至上議院審議，最終需取得王室御准才可正式成法。

安樂死雖然已有瑞士、加拿大等國實現合法化，但操作過程中仍不斷引發爭議。奧地利、西班牙和葡萄牙2021年曾經通過幾項合法化安樂死的法律，但在葡萄牙被其憲法法院擋下。