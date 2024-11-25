英國坐監可打工 有囚犯年薪36萬港元高過獄卒

英國監獄一項人性化政策，讓罪行較輕的囚犯每天出外打工，按時回監獄便可，所得酬勞可幫補家人生活。有傳媒根據資訊自由法披露數字顯示，去年最高收入的囚犯除稅後年薪為3.6715萬英鎊(約36萬港元)，收入較看守他們的獄率卒還要高。倫敦以外地區的獄率年薪為3.2448萬英鎊(約32萬港元)。

英國囚犯｜年薪高相信是做了這份工

《每日電訊報》指，另有9名囚犯的年薪超過2.29萬英鎊(約22.4萬港元)。部分在低設防監獄服刑的囚犯獲准到監獄外打工，除了每天須回監獄，還要符合其他條件。有關措施是囚犯更新其中一項政策，讓他們出獄後容易重回社會生活，並且在坐監時可繼續支持須供養家人的生活。囚犯可選擇多樣工種，但年薪高過獄卒，相信有關囚犯從事貨車司機這類人工較高的工作。