英國大幅加稅減財赤 勞工與富人同增稅務負擔

英國財相李韻晴周三在國會發表新一份財政預算案，再度大幅加稅以減少財赤，多項措施包括凍結個人入息稅起徵點多3年、增加「豪宅稅」、博彩稅和新能源汽車稅等，勞工以至富裕階層均受影響。至2030年財政年度，多方面加稅料每年可為庫房增加約261億英鎊收入。
李韻晴表示：「為了打破財政緊縮的惡性循環，我們需要公平且可持續的稅制，能創造收入，為民眾使用的公共服務注資，以及支持投資以促進經濟增長。」英國政府預計，2026年至2029年間的國民生產總值(GDP)增長率恐低於先前預期，綜合稅收與開支的財政預算，恐出現200億英鎊赤字。
新預算案中，從2028年財政年度起，再凍結個人入息稅起徵點多3年，隨著加薪，預計截至2030年財政年度結束前，將增多約78萬人要繳交20%基本稅率，多92萬人要繳交40%稅率，以及多約4,000人繳交更高階稅率，加上調整國民保險措施後，料為庫房增加83億英鎊收入。此等措施被形容為「隱形加稅」，料對勞工階層增加開支負擔。
預算案亦向富裕階層「開刀」，包括對200萬英鎊以上的住宅按樓價徵收年度附加費，為2,500至7,500英鎊，將附加在現有市政稅之上。此外，也將提高物業稅、儲蓄稅及股息稅的稅率。電動車和油電混合動力車從2028年度起將按里程徵稅，料帶來14億英鎊稅收。此外，將大幅調高博彩稅，料每年可增加逾10億英鎊稅收。
英國預算責任辦公室估計稅收截至2030年度，將佔國內生產總值的38%，比率為歷來最高。