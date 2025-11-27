英國大幅加稅減財赤 勞工與富人同增稅務負擔

英國財相李韻晴周三在國會發表新一份財政預算案，再度大幅加稅以減少財赤，多項措施包括凍結個人入息稅起徵點多3年、增加「豪宅稅」、博彩稅和新能源汽車稅等，勞工以至富裕階層均受影響。至2030年財政年度，多方面加稅料每年可為庫房增加約261億英鎊收入。

李韻晴表示：「為了打破財政緊縮的惡性循環，我們需要公平且可持續的稅制，能創造收入，為民眾使用的公共服務注資，以及支持投資以促進經濟增長。」英國政府預計，2026年至2029年間的國民生產總值(GDP)增長率恐低於先前預期，綜合稅收與開支的財政預算，恐出現200億英鎊赤字。