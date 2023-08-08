英國大英博物館外發生斬人案 一人傷 疑犯被捕 博物館關閉(有片)

20:35 更新︰大英博物館關閉兩小時後重開、增目擊者內容
英國名勝大英博物館(British Museum)外周二發生持刀傷人案，一名男子被人用刀刺傷手臂。警方旋即趕抵封鎮現場，大英博物館隨即疏散，令在場遊客及參觀者錯愕及驚慌不已，博物館在關閉兩小時後，在加強保安下重開。警方拘捕一名男子，正調查其施襲動機，強調事件不涉恐襲，對公眾已無威脅。
案發在當地時間周二上午約10時，有遊客在網上聲稱，大英博物館的「排隊人龍有一名持刀男子」，令他及朋友剛進館10分鐘便被「趕出來」。
英國斬人案｜目擊者︰憤怒男子突亮出「開山刀」
一名來自美國紐約的27歲女遊客則說，當時她身處博物館對面的星巴克，正想去排隊參觀博物館，「有警察過來叫我們離開，指這裡是犯罪現場……我聽說有人被刺傷」，之後她看到一輛本來停在附近的救護車，快速駛至，警車從後跟著，「警察告訴我，博物館關閉至明天」。另一名目擊者則稱，當時看到一名「憤怒男人」亮出一把「猶如開山刀」的利刀，「襲擊一名年輕男子」。
倫敦警方其後發聲明稱，一名男子因涉嫌嚴重傷害被捕，並指案件發生在大羅素街(Great Russell Street)及博物館街(Museum Street)交界，即大英博物館入口附近，是一宗個別事件，對公眾不構成持續風險。警方並稱一名男子手臂被刺傷，被送往醫院治療。