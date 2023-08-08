英國大英博物館外發生斬人案 一人傷 疑犯被捕 博物館關閉(有片)

20:35 更新︰大英博物館關閉兩小時後重開、增目擊者內容

英國名勝大英博物館(British Museum)外周二發生持刀傷人案，一名男子被人用刀刺傷手臂。警方旋即趕抵封鎮現場，大英博物館隨即疏散，令在場遊客及參觀者錯愕及驚慌不已，博物館在關閉兩小時後，在加強保安下重開。警方拘捕一名男子，正調查其施襲動機，強調事件不涉恐襲，對公眾已無威脅。

案發在當地時間周二上午約10時，有遊客在網上聲稱，大英博物館的「排隊人龍有一名持刀男子」，令他及朋友剛進館10分鐘便被「趕出來」。