英國大選還未投票 保守黨已認輸

英國大選周四舉行，投票於當地時間晚上10時(香港時間周五清晨5時)結束，各大電視台會立即公布票站調查結果。選前民調一面倒傾向在野工黨，並且可能創下歷來最佳成績奪下多數議席。保守黨人似乎也認為大勢已去，未投票已認輸，周三拉票時稱希望有足夠議席成為有力反對派。若結果一如民調預測，保守黨將結束14年執政，並獲創黨以來最差成績；工黨將取得各政黨在英國大選中歷來最多議席。 投票由早上7時開始至晚上10時結束(香港時間周四下午2時至翌日5時)，並隨即點票，周五早上5時至7時將有清晰結果，即最快香港周五中午12時揭曉誰勝誰負。若工黨如民調般大勝，或更早分出高下。研究公司Survation分析指在國會下議院650個議席中，工黨將取得484席，較前首相貝理雅1997年領導工黨壓倒性勝出的418席多出66席，也創下國會選舉歷來最多議席紀錄。保守黨則預測僅獲64席，將是該黨自1834年創黨以來最差成績。其他分析則指工黨勝出的差距較細，惟最終仍是工黨取勝。

英國大選2024｜內閣大臣提早承認敗選 面對或創歷來最差選舉成績，有保守黨人期望將傷害減至最低，就業及退休保障大臣施榮達周三向傳媒稱，接受民調顯示工黨取得歷來最大幅的多數議席，所以目前問題是他們要成為怎樣的反對派，在國會內監察政府是否有足夠力量。陷苦戰的辛偉誠被問及施榮達上述言論時說：「為爭取每一票奮戰。」工黨領袖施紀賢則稱，施榮達試圖誘惑猶豫不決的選民不要出來投票，他重申英國人若想改變，必須投票；又指所有選區選情均十分接近。辛偉誠最後衝刺時刻仍打經濟牌，指他上任20個月以來已令經濟向上，並稱施紀賢將加稅以便推行其政綱上所說、為國家帶來改變的政策。