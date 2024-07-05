英國大選2024｜保守黨或大敗結束14年管治　英媒：辛偉誠將辭職(更新)

英國大選投票於香港時間今日清晨5時結束，票站民意調查顯示，在野工黨贏得過半數的410席，一如預期取得大勝，結束保守黨14年管治，預料工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)將成為下任首相。英國《每日郵報》(Daily Mail)消息，英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)將在當地時間5日清晨宣布辭職。

今屆大選約有4,900萬名登記選民，改選國會下議院全部650個議席，只要單一政黨取得過半數的326席即成為下議院多數黨，將由多數黨黨魁出任首相。香港時間早上6時20分許，英國國會改選投票結果陸續出爐，工黨先拔頭籌已贏得9席。票站民意調查顯示，工黨贏得過半數的410席，較上屆大增逾200席；執政保守黨只有約131席，比上屆大減241席；自由民主黨有61席。如預測準確，將結束保守黨14年的管治。