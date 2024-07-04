英國大選2024｜半路殺出程咬金搶保守黨票源　變相助工黨

英國國會大選今日投票，結果明日揭曉。首相辛偉誠(Rishi Sunak)突然宣布提早大選，期望疫後經濟稍有改善可助他連任，但他似乎失算。各項選前民調均指執政保守黨面臨大敗，工黨將取得遠超大多數所需的議席。除了保守黨於過去14年掌政數度出現逼宮和政績欠佳外，今次選舉還半路殺出程咬金——右翼領袖法拉奇，起初不參選的他反口領導改革黨出戰，搶保守黨票源變相助工黨勝利。有保守黨死忠支持者因不滿生活開支高企、經濟停滯和國家醫療系統失衡，轉投鼓吹民粹主義的改革黨。
全英4萬個票站於今日早上7時開門，帶領保守黨陷苦戰的辛偉誠在票站開門半小時，已偕妻子到北約克郡的票站投票，他並未有向在場記者發表講話。61歲的工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)則於當地早上9時30分，與妻子到倫敦票站投票。職業為人權律師的施紀賢周四發表聲明稱，「今天將是英國新一章開始。我們不能再承受保守黨再執政5年，唯有你投票給工黨才會有改變。」
分析：工黨上台金融界有喜有憂
投票於晚上10時結束(香港周五清晨5時)，各大電視台會隨即公布票站調查結果，而周五早上5時至7時將有清晰點票結果，即最快香港周五中午12時揭曉誰勝誰負。今次選舉選出650個國會下議院議席，要成為多數政府最少取得326席，若民調預測準確，工黨將取得超過此數。
工黨前黨魁郝爾彬屬社會主義分子，他2019年帶領工黨出戰大選，令工黨遇到84年來最大挫敗。施紀賢繼任後領導工黨走向中間派，展示親商界的態度，受英國金融界歡迎，但不少倫敦金融界人士也同時警惕工黨上台後為了刺激經濟，或會向金融業務加稅，例如向私募股權收益徵稅，如資本收益一樣。
保守黨掌政14年換5首相失民心
44歲的辛偉誠原可最遲於明年1月才舉行國會選舉，但卻「豪賭」提前數月大選。通脹、經濟停滯和公共醫療系統失衡等問題，令選民對執政14年的保守黨灰心。另外，保守黨內也權鬥不斷，8年內竟5度換首相，包括卡梅倫、文翠珊、約翰遜、卓慧思和辛偉誠。連自2010年起一直支持保守黨的英國《太陽報》也轉軚，投票前網上發表社論指是時候改變，批評經過14年混亂的歲月，保守黨已變成分裂的烏合之眾，比起治理國家，他們更感興趣的是內鬥。
有已退休的選民稱，感到英國人希望有改變，通常支持保守黨的社區今次或改投其他政黨，尤其是年輕一代，但他認為，無論誰上台，面對的工作並不容易。