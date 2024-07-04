英國大選2024｜半路殺出程咬金搶保守黨票源　變相助工黨

英國國會大選今日投票，結果明日揭曉。首相辛偉誠(Rishi Sunak)突然宣布提早大選，期望疫後經濟稍有改善可助他連任，但他似乎失算。各項選前民調均指執政保守黨面臨大敗，工黨將取得遠超大多數所需的議席。除了保守黨於過去14年掌政數度出現逼宮和政績欠佳外，今次選舉還半路殺出程咬金——右翼領袖法拉奇，起初不參選的他反口領導改革黨出戰，搶保守黨票源變相助工黨勝利。有保守黨死忠支持者因不滿生活開支高企、經濟停滯和國家醫療系統失衡，轉投鼓吹民粹主義的改革黨。 全英4萬個票站於今日早上7時開門，帶領保守黨陷苦戰的辛偉誠在票站開門半小時，已偕妻子到北約克郡的票站投票，他並未有向在場記者發表講話。61歲的工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)則於當地早上9時30分，與妻子到倫敦票站投票。職業為人權律師的施紀賢周四發表聲明稱，「今天將是英國新一章開始。我們不能再承受保守黨再執政5年，唯有你投票給工黨才會有改變。」

分析：工黨上台金融界有喜有憂 投票於晚上10時結束(香港周五清晨5時)，各大電視台會隨即公布票站調查結果，而周五早上5時至7時將有清晰點票結果，即最快香港周五中午12時揭曉誰勝誰負。今次選舉選出650個國會下議院議席，要成為多數政府最少取得326席，若民調預測準確，工黨將取得超過此數。 工黨前黨魁郝爾彬屬社會主義分子，他2019年帶領工黨出戰大選，令工黨遇到84年來最大挫敗。施紀賢繼任後領導工黨走向中間派，展示親商界的態度，受英國金融界歡迎，但不少倫敦金融界人士也同時警惕工黨上台後為了刺激經濟，或會向金融業務加稅，例如向私募股權收益徵稅，如資本收益一樣。

