英國大選2024｜右翼法拉奇反口參選突襲保守黨遭潑奶昔 辛偉誠設移民上限爭選票(有片)

英國首相辛偉誠提早在下月4日舉行大選，外界原已不看好執政保守黨選情，周一公布的民意調查更顯示，保守黨將面臨自1906年以來最大敗仗。在野工黨或取得歷來最大勝利，所得議席較前首相貝理雅1997年帶領工黨時還要多。辛偉誠打移民牌爭取右傾選民支持，承諾若再當選，移民人數將設上限。惟英國脫歐領袖之一、右翼民粹主義政客法拉奇周一突改口參選，更提議「零」淨移民人數，恐搶去保守黨的右傾支持者。不過，他周二展開拉票活動，豈料遭一名年輕女子潑奶昔，甚為狼狽。

民意調查機構YouGov的民調於法拉奇宣布參選前進行，預測左翼工黨在下議院650個議席中，取得422席，較2019年大選多222席。工黨的議席多數優勢達194席，打破二戰後任何一屆大選的紀錄，將貝理雅1997年壓倒性勝利的179席，以及已故首相戴卓爾夫人1983年的144席大為比下去。

英國大選2024｜辛偉誠：投票給法拉奇的改革黨等於助工黨 保守黨預測獲140個議席，較上屆大選減少232席。第三大政黨自由民主黨則較上屆增40席，獲48席。蘇格蘭民族黨也成輸家，僅獲17席，少上屆31席。原本已表態不參選的法拉奇周一宣布成為英國改革黨黨魁，代表該黨出戰其中一個選區，並帶領該黨成為主要反對黨。雖然法拉奇曾七次在國會選舉中落敗，但在他那一代仍具政治影響力，將施壓新任首相向歐盟擺出更強硬態度，以及遏制移民增長。法拉奇政綱之一，是移民輸入減去移民輸出的淨人數應該是「零」。面對法拉奇鎅票壓力的辛偉誠警告，投票給改革黨等於保送工黨。不過，也有不少民眾不喜歡法拉奇，他周二拉票時就遭一名年輕女子兜頭兜面潑奶昔，滿臉滿西裝都是。

至於辛偉誠提出的移民上限，主要是針對工作及家庭簽證，確保移民人數下降，臨時工作簽證如季節性農業外勞則不受限。今年以來，已有逾一萬名移民經英倫海峽到英國。

