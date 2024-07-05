英國大選2024｜工黨取得過半數326席　辛偉誠致電施紀賢祝賀(持續更新)

英國大選投票於香港時間今日清晨5時結束，票站民意調查顯示，在野工黨贏得過半數的410席，一如預期取得大勝，結束保守黨14年管治，預料工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)將成為下任首相。工黨取得超過326席，意味保守黨結束14年管治。 今屆大選約有4,900萬名登記選民，改選國會下議院全部650個議席，只要單一政黨取得過半數的326席即成為下議院多數黨，將由多數黨黨魁出任首相。英國ITV電視台和英國天空新聞指，英國工黨在英國大選中獲得實現單獨執政所需的至少326個議席，贏得議會下院過半數席位。英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)表示，工黨贏得這次大選，並致電施紀賢祝賀。

投票結束後，票站民意調查顯示，工黨預料贏得過半數的410席，較上屆大增逾200席；執政保守黨只有約131席，比上屆大減241席；自由民主黨有61席。