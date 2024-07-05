英國大選2024｜工黨施紀賢獲任命為新首相 辛偉誠辭職獲英王接納(更新)

【19:11更新】辛偉誠在香港時間下午5時半在唐寧街10號首相府外發表講話，宣布辭任首相和保守黨黨魁，之後到白金漢宮覲見國王查理斯三世辭去首相職位，獲對方接納。至於英國工黨黨魁施紀賢會見查理斯三世，獲正式任命為首相。 辛偉誠就保守黨於選舉落敗向全國道歉，表示自己已全力以赴完成這份工作，惟聆聽到公眾憤怒的聲音，發出政府必須改變這個明確信號，他將辭去首相職務，也將在保守黨內選出接任人後，辭去保守黨黨魁一職問責。

英國大選投票於香港時間今日清晨5時結束，票站民意調查顯示，在野工黨贏得過半數的410席，一如預期取得大勝，結束保守黨14年管治，工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)將成為下任首相。工黨取得超過326席，意味保守黨結束14年管治。工黨取得過半議席後，保住自己選區議席的施紀賢發表勝利宣言稱，選舉結果顯示人民已準備好迎接變革，現在是工黨兌現承諾的時候，上台後會重新團結國家，要將政治回歸公共服務。 今屆大選約有4,900萬名登記選民，改選國會下議院全部650個議席，只要單一政黨取得過半數的326席即成為下議院多數黨，將由多數黨黨魁出任首相。英國ITV電視台和英國天空新聞指，英國工黨在英國大選中獲得實現單獨執政所需的至少326個議席，贏得議會下院過半數席位。力保自己議席的首相辛偉誠表示，工黨贏得這次大選，並致電施紀賢祝賀。 投票結束後，票站民意調查顯示，工黨預料贏得過半數的410席，較上屆大增逾200席；執政保守黨只有約131席，比上屆大減241席；自由民主黨有61席。