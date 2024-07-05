英國大選2024｜「投票站狗狗」興起另類潮流登熱搜(多圖)

英國國會大選已於當地時間4日結束，在野工黨已取得下議院過半數326席，獲得壓倒性勝利，工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)料將成為新一任英國首相。不過，投票日當天，還有一群毛小孩也成為社交平台的焦點，「投票站狗狗」(#dogsatpollingstations)一度登上X平台的流行話題榜第2名。
綜合報道，雖然除了特殊需求的輔助犬以外，動物一般並不被允許進入投票站，但還是有不少英國民眾，在行使投票權的同時順便帶上愛犬，讓牠們可以順道散步舒展筋骨。
貓、公雞、馬一同去「投票」
「攜犬投票」近年已成為英國選舉日傳統，自社交平台出現，不少人都會分享愛犬在投票站外的萌照，藉此「打卡」證明自己已經投票，因此，網上同時充斥各種古怪搞笑的照片。不過，民眾帶去投票站的寵物，不是只有狗狗，網上的照片還顯示，有人甚至帶貓、公雞、馬等去投票。令投票日增添另類色彩。
貓、公雞、馬一同去「投票」
「攜犬投票」近年已成為英國選舉日傳統，自社交平台出現，不少人都會分享愛犬在投票站外的萌照，藉此「打卡」證明自己已經投票，因此，網上同時充斥各種古怪搞笑的照片。不過，民眾帶去投票站的寵物，不是只有狗狗，網上的照片還顯示，有人甚至帶貓、公雞、馬等去投票。令投票日增添另類色彩。