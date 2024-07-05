英國大選2024｜施紀賢「草根」人權律師出身 52歲始從政 欠魅力務實取勝

英國大選結果陸續公布，工黨已取得國會下議院超過半數的400席以上，贏得大選，終結保守黨14年執政。工黨黨魁施紀賢將成為下任首相，他表示改變從現在開始，人民授權是重大責任，承諾立即著手改善國家，這是英國在8年間迎來的第6任首相。與走精英路線、娶印度富豪之女的前任首相辛偉誠不同，61歲的施紀賢來自於一個工人家庭，他也很愛強調自己的「草根」出身。
施紀賢出生於倫敦市郊一個工人家庭，父母不單是工黨忠實支持者，更以工黨首任黨魁凱爾哈迪為兒子命名，其父是一家工廠的工具製造工人，母親是一名護士，大部分時間都患有一種叫做斯蒂爾病的自身免疫性疾病。他在4個孩子中排行老二，家境不富有，經歷家中交不起生活雜費和電話費，成長過程中未試過與家人出國旅行。
家中第一個上大學
施紀賢是家中第一個上大學的人，先後在利茲大學和牛津大學攻讀法律，並在1987年成為人權律師，曾參與英國知名的麥當勞商業誹謗案訴訟，並在非洲和加勒比海國家為當地死囚辯護。工黨官網顯示，施紀賢花了很多時間為普通民眾提供免費法律諮詢，幫助他們用法律對抗強勢一方。他之後獲委任為皇家檢控署刑事檢控專員，憑藉出色表現獲授予爵士頭銜，不過他認為司法公義有侷限，決定進入體制內推動改革。
被嘲笑沉悶無趣 綽號「規矩先生」
施紀賢在2015年、52歲時投身政壇，當選國會下議院議員，後來出任工黨影子脫歐大臣，批評保守黨未能提出滿意的脫歐方案，一度提出以二次公投去推翻決定。至2020年他在工黨黨魁選舉中獲勝，接替郝爾彬成為新黨魁，「修正」對方的左傾路線，整肅黨內仇猶爭議，令工黨得以廣納中間溫和選民。憑務實作風取得實際政績，被指與前首相貝理雅更為相似，但個人魅力不及對方。
熱愛足球支持阿仙奴
雖然經常被對手嘲笑為沉悶無趣，惟施紀賢喜歡把自己描繪成一個循規蹈矩的人，一位同事給他起了個綽號叫「規矩先生」（Mr Rules）。不得不提的是，施紀賢亦熱愛足球，仍會抽空踢波，及不時觀看愛隊阿仙奴的比賽。
施紀賢上台後料會堅持溫和中間路線，主力解決國民開支上升的問題。外交政策料不會有大變化，他已表明英國在其有生之年內不會再加入歐盟，並繼續作為北約重要成員支持烏克蘭和以色列。