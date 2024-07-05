英國大選2024｜施紀賢「草根」人權律師出身 52歲始從政 欠魅力務實取勝

英國大選結果陸續公布，工黨已取得國會下議院超過半數的400席以上，贏得大選，終結保守黨14年執政。工黨黨魁施紀賢將成為下任首相，他表示改變從現在開始，人民授權是重大責任，承諾立即著手改善國家，這是英國在8年間迎來的第6任首相。與走精英路線、娶印度富豪之女的前任首相辛偉誠不同，61歲的施紀賢來自於一個工人家庭，他也很愛強調自己的「草根」出身。

施紀賢出生於倫敦市郊一個工人家庭，父母不單是工黨忠實支持者，更以工黨首任黨魁凱爾哈迪為兒子命名，其父是一家工廠的工具製造工人，母親是一名護士，大部分時間都患有一種叫做斯蒂爾病的自身免疫性疾病。他在4個孩子中排行老二，家境不富有，經歷家中交不起生活雜費和電話費，成長過程中未試過與家人出國旅行。