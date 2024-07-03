英國大選2024｜約翰遜首為保守黨站台 民調：工黨可在下議院贏得破紀錄484席

英國將於周四(7月4日)舉行大選，改選國會下議院全部650個議席。有民意調查周二(2日)估算，支持率大幅領先的在野工黨，將取得大勝，可望奪得破紀錄的484席，比1997年大選，時任黨魁貝理雅帶領工黨贏得418席還要多。

至於支持率遠遠落後的執政保守黨，預料議席將銳減至只有64席，將是創黨190年來表現最差。由右翼政客法拉奇領導的英國改革黨，估計會取得7席。調查機構Survation為今次民調採用「多層次回歸與後分層」(MRP)技術進行估算，從大型全國樣本中，估計地方層面的民意。

另外，前首相約翰遜周二晚上在倫敦出席競選活動，是他在今場選戰中首度為保守黨站台，他稱對首相辛偉誠邀請自己幫忙感到高興，故沒有拒絕的理由，強調若民意調查是正確，與保守黨面臨的災難相比，他與辛偉誠之間的分歧都只是「雞毛蒜皮」。約翰遜列舉自己在任多項政績，警告若工黨上台執政，將摧毀保守黨取得的成就，不能袖手旁觀。辛偉誠感謝約翰遜的支持，並認同對方稱保守黨需要站在同一陣線，重申選戰未成定局，會爭取每一張選票，阻止工黨黨魁施紀賢組成超級大多數政府。