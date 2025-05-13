英國夫妻意外發現與丈夫是同父異母兄妹　兩人育有兩個孩子感無助

英國一名已婚女子近日在Reddit網站上分享，她原本只是想和丈夫一起進行DNA親緣檢測，沒想到卻發現他們竟是同父異母的兄妹，這個驚人發現讓這對育有兩個孩子的夫妻陷入困境。

丈夫從未被告知自己是透過精子捐贈受孕

據英媒《每日郵報》（Daily Mail）11日報道，這名女子表示，她一直知道自己是透過精子捐贈受孕，但她的丈夫卻從未被告知這個事實。「起初我以為是某種錯誤，或者是我理解錯了什麼。但在深入研究後，我們發現他的父親也是精子捐贈者，而且從來沒有人告訴過他。」她在Reddit上寫道。

這對夫妻目前正在尋求遺傳諮詢師的協助。「我不知道該如何表達我的感受，這實在太難以承受了。我當然愛他，但這改變了太多事情。我感到很迷失。」這名女子在貼文中表示。