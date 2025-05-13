英國夫妻驚揭為同父異母兄妹　兩人育有兩個孩子感無助

英國一名已婚女子近日在Reddit網站上分享，她原本只是想和丈夫一起進行DNA親緣檢測，沒想到卻發現他們竟是同父異母的兄妹，這個驚人發現讓這對育有兩個孩子的夫妻陷入困境。

丈夫從未被告知自己是透過精子捐贈受孕 據英媒《每日郵報》（Daily Mail）11日報道，這名女子表示，她一直知道自己是透過精子捐贈受孕，但她的丈夫卻從未被告知這個事實。「起初我以為是某種錯誤，或者是我理解錯了什麼。但在深入研究後，我們發現他的父親也是精子捐贈者，而且從來沒有人告訴過他。」她在Reddit上寫道。 這對夫妻目前正在尋求遺傳諮詢師的協助。「我不知道該如何表達我的感受，這實在太難以承受了。我當然愛他，但這改變了太多事情。我感到很迷失。」這名女子在貼文中表示。

(Daily Mail Australia)

一名捐贈者的精子最多只能用於創造十個家庭 據報道，目前英國約有470萬人曾使用過DNA親緣檢測服務。這類檢測的普及受到ITV節目《DNA Journey》的影響，該節目追蹤名人的祖先來源，多位英國藝人都曾參與。 DNA親緣檢測服務透過分析使用者的唾液樣本，檢測約70萬個基因標記，這些標記可以提供關於祖先起源的線索。檢測結果會與來自全球350多個地區的人口樣本進行比對，這些地區代表了在同一地區生活多代並發展出獨特基因模式的群體。 在英國，使用捐贈精子進行人工受孕必須通過合法的生育診所。這確保了精子經過健康問題和遺傳疾病的篩檢，且整個過程由合格的專業人員監督。一名捐贈者的精子最多只能用於創造十個家庭，且捐贈者在法律上不被認定為任何透過這個過程出生的孩子的父親。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Woman discovers horrific secret about her husband after taking ancestry test https://t.co/NBSEPAeS1Z — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) May 11, 2025