英國女子以Zoom線上授課收取上萬學費失蹤　表示自己有癌症不應被追數

英國一名女子路易絲（Louise Handley）遭控以視訊軟體Zoom線上授課為由，向學生家長們共收了至少1393英鎊（約港元13246）學費，上了半期課就失聯且拒絕退款，她表示自己得了癌症，不該被這樣「追殺」。英國各地數名家長先後向《每日郵報》表示，德比郡50歲的路易絲（Louise Handley）宣稱自己有心理學學位，2017年開始收了不少學生，甚至看準COVID-19疫情期間的線上教學商機，向美國、加拿大的學童家長推銷。她向家長表示，自己可以提供學童心理輔導和數學課程，當家長交完學費為孩子保留線上課程席位，路易絲便以網路連線不佳、家長未預付學費、自己罹患癌症等理由，多次推遲上課時間，甚至不再於約定時間上線授課。有的學生和她預約了7堂課，路易絲只上過1堂便消失，如果家長不願再繼續課程，路易絲向對方承諾會退款，不過最終沒有任何家長收到過課程退款。有家長表示，路易絲還會推銷心理學相關的參考書，如果家長不向她購買，路易絲就大罵對方是糟糕的家長，並以此為由拒絕繼續課程。

Louise ：不能追殺正為生命搏鬥的人 上當的家長怒斥路易絲簡直是搶劫、詐騙，他們去報警，卻被德比郡警方置之不理，理由是受騙金額大多是100英鎊（約港元950）左右的小額，很難立案。報道指出，路易絲的大學同學透露，路易絲曾是住在高級社區的富家女，但畢業後因不明原因導致經濟狀況不佳，路易絲開始向同窗好友要錢支付房租和計程車費用。對此，路易絲向媒體表示自己教書28年，現在是真的患有膀胱癌，她對指控感到很苦惱，「你不能追殺那些正為自己生命搏鬥的人」。不過路易絲沒有提出任何報告，證明自己確實罹癌。德比郡警方也在事後發聲明表示，受害者可以向警方或是國家詐欺和網路犯罪報告中心（Action Fraud）舉報，但不針對這些個案進行回覆。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章