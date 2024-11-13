英國女子土耳其做醫美後身亡！　丈夫淚控：6小時手術竟不到2小時就結束

一名38歲的英國女子到土耳其接受巴西提臀和抽脂等手術，術後出現併發症，最終不幸身亡。
英國女子到土耳其接受巴西提臀術
據《每日郵報》報導，英國女子海莉·道威爾（Hayley Dowell）去年10月到土耳其接受巴西提臀術 (BBL)、腹部除皺術和抽脂手術，整個手術費用超過 7,000 英鎊（約69,358元港幣）。
海莉的丈夫表示，他們做了很多功課研究後，找到了這名外科醫生，他有一家以他自己名字命名的診所，甚至是土耳其排名前五的外科醫生之一。
據悉海莉在與醫生諮詢後，只同意了三項手術中的二項，而醫生並沒有向她說明手術的風險。
在手術當天，原本預計應該要花6小時的手術卻縮短成1小時45分鐘，「手術進行到一半，外科醫生就離開了，留下麻醉師來收尾。」
海莉在10月2日接受手術，3日半夜就因為出現血栓而死亡。
報導指出，海莉出事的診所在官網上表示歡迎國際患者，並吹噓擁有「只有土耳其和世界上少數的醫療中心才能提供的技術基礎設施和設備」。
在英國，現在相當流行到土耳其做醫美手術，因為價格低廉；然而不斷傳出有人在土耳其做完手術後出事的案例，光是2023年就有6名英國人在土耳其接受醫療手術後死亡，其中包含海莉。
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