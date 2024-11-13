英國女子土耳其做醫美後身亡！　丈夫淚控：6小時手術竟不到2小時就結束

一名38歲的英國女子到土耳其接受巴西提臀和抽脂等手術，術後出現併發症，最終不幸身亡。

英國女子到土耳其接受巴西提臀術

據《每日郵報》報導，英國女子海莉·道威爾（Hayley Dowell）去年10月到土耳其接受巴西提臀術 (BBL)、腹部除皺術和抽脂手術，整個手術費用超過 7,000 英鎊（約69,358元港幣）。

海莉的丈夫表示，他們做了很多功課研究後，找到了這名外科醫生，他有一家以他自己名字命名的診所，甚至是土耳其排名前五的外科醫生之一。

據悉海莉在與醫生諮詢後，只同意了三項手術中的二項，而醫生並沒有向她說明手術的風險。