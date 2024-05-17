英國女徒手擊退鱷魚救雙胞胎至親　獲頒國王英勇勳章

英國一名女子在度假時遭到鱷魚攻擊，她徒手與其搏鬥，成功擊退鱷魚還拯救了自己的雙胞胎姊妹，如今她獲頒國王英勇勳章（The King's Gallantry Medal），這段經歷也成為一段佳話。
多次擊打鱷魚的鼻子
據BBC報道，住在伯克郡（Berkshire）的31歲女洛莉（Georgia Laurie）和她的雙胞胎姊妹梅麗莎在2021年6月時前往墨西哥度假，當她們到埃斯孔迪多港（Puerto Escondido）附近的一個湖中游泳時，一隻鱷魚無聲無息地出現，並開始攻擊遊客。
洛莉和其他遊客迅速游向陸地，但鱷魚咬住了梅麗莎，並將她拖入水中。洛莉跳回水中，試圖拉動昏迷不醒的梅麗莎，但鱷魚很快又回來攻擊她們。洛莉用拳頭多次擊打鱷魚的鼻子，並用另一隻手抓住梅麗莎，不讓她沉入水面下。
身受重傷還出現敗血症
當鱷魚似乎要撤退時，洛莉試圖將梅麗莎拖到安全的地方，但鱷魚又回來了，洛莉再度與鱷魚搏鬥，過程中她的手也被咬傷，但仍然拼出全力把梅麗莎拉上岸。
雖然梅麗莎身受重傷，腹部和四肢全被咬傷，後來還因為感染而出現敗血症，但所幸在經過治療後順利康復撿回一命。在得知自己被列入授勳名單後，洛莉說：「這是一種榮幸，當我收到這封信時，我感到非常震驚，因為我真的沒想到。」
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