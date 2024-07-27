英國女憑獨門「快走」秘訣　一年內減肥48公斤

英國有一名20歲女子蜜莉（Millie Slater）原本擁有豐腴體態，近日她在社交平台分享花1年從253磅（約115公斤）瘦到147磅（約67公斤）的影片，獲得廣大迴響；蜜莉事後也分享瘦身秘訣，她除了飲食控制外，最愛在健身房「斜坡快走」，期間她從沒跑步過，照樣成功甩肉。
找到喜歡的運動方式
根據外媒《NEW YORK POST》報道，來自英國20歲的蜜莉長得甜美可愛，身材稍微豐腴的她，曾經嘗試各種瘦身方式但都失敗，於是2023年加入健身房，開始進行飲食控制，對卡路里和蛋白質攝取等詳細記錄；蜜莉還有搭配運動，像是重訓和快走，讓她在1年內甩肉48公斤。
蜜莉大方公開她如何快走，她說她是依照知名健身網美勞倫吉拉多（Lauren Giraldo）分享的「12-3-30」跑步機鍛鍊法，就是將跑步機坡度設定為12%，速度設定每小時3英里（約4.82公里），持續30分鐘。蜜莉表示，她一直維持這個快走習慣，讓跑不太動的她，找到了喜歡的運動方式。
我對自己更有信心了
對此，蜜莉也自信地說，斜坡快走訓練徹底改變她的身體和思想：「我喜歡自己這樣，讓我對自己更有信心了。」
其實早在《華人運動生物力學期刊》（Chinese Journal of Sports Biomechanics）一項研究中，發現在平坦的地面上行走相比，每多5%的坡度能多燃燒17%的卡路里，多10%坡度能燃燒32%卡路里。
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