英國女憑獨門「快走」秘訣　一年內減肥48公斤

英國有一名20歲女子蜜莉（Millie Slater）原本擁有豐腴體態，近日她在社交平台分享花1年從253磅（約115公斤）瘦到147磅（約67公斤）的影片，獲得廣大迴響；蜜莉事後也分享瘦身秘訣，她除了飲食控制外，最愛在健身房「斜坡快走」，期間她從沒跑步過，照樣成功甩肉。

找到喜歡的運動方式

根據外媒《NEW YORK POST》報道，來自英國20歲的蜜莉長得甜美可愛，身材稍微豐腴的她，曾經嘗試各種瘦身方式但都失敗，於是2023年加入健身房，開始進行飲食控制，對卡路里和蛋白質攝取等詳細記錄；蜜莉還有搭配運動，像是重訓和快走，讓她在1年內甩肉48公斤。