英國女衛生大臣 反對在有兒童車廂禁煙 受訪期間「乜都唔知」仲唔記得熄手機鬧鐘(有片)

英國卓慧思政府上台開局麻麻，減稅方案導致英鎊及民望皆大跌，財相關浩霆日前宣布撤回方案中廢除45%入息稅率最高階梯的安排。卓慧思自身難保，其黨內閨密、副首相兼衛生大臣高翠玲(Thérèse Coffey)，亦成為攻擊目標，被批評甚麼也不知道，又兩度忘記在訪問前關掉手機鈴聲。

愛好食雪茄的高翠玲，周二接受LBC廣播電台專訪時，被問及2015為何反對修改法例禁止在有兒童的汽車內吸煙時，表示︰「噢，因為我不認為要教家長如何處理那種情況」。被追問認為有兒童在車上時仍吸煙是對是錯時，高翠玲迴避問題，主持再三追問下才稱「我不知道現在的法例如何……我想法例應已修改，人們不應在車上吸煙」，又向主持投訴，「你在問我10年前發生的事(修例)，我不太明白那有甚麼意義」。事實是，當時的保守黨及自民黨聯合政府，已於2015年修例，禁止在有兒童的汽車內吸煙。

高翠玲「不知道」控煙目標是否有變

2019年，英國當局為減少煙民人口定立目標，冀於2030年時把英格蘭煙民減至佔人口5%，但近日有報道指，英國政府於今年發表新的控煙方案，當中包括打破上述承諾。身為衛生大臣的高翠玲被問及此事時，說「不知道」政府會改變任何目標。

另外，高翠玲在BBC4的另一場訪問中，突然手機鈴聲大作，相信是設定在早上8時的鬧鐘。據報這並非高翠玲首次在訪問途中響起鈴聲，被主持取笑「你每次訪問都有一首鈴聲」，上月高翠玲在訪問途中「播出」的鈴聲，是1999年帶有粗口的歌曲《Still D.R.E》。