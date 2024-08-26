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國際
2024-08-26 12:59:56

英國婆婆102歲跳傘慶生 2年前開法拉利飆車過百歲大壽 長壽秘訣：挑戰新事物

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貝利(Manette Baillie)以102歲高齡跳傘慶生，刷新英國年紀最大跳傘員的紀錄。(互聯網)

貝利(Manette Baillie)以102歲高齡跳傘慶生，刷新英國年紀最大跳傘員的紀錄。(互聯網)

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樂齡就是這樣……英國婆婆貝利(Manette Baillie)挑戰跳傘，從飛機上一躍而下，藉此慶祝她的102歲生日，並刷新英國最年長跳傘員的紀錄。貝利說，希望她大膽且滑稽的動作，可以激勵其他長者保持活力，又樂意給大家分享健康與長壽秘訣。

貝利：跳傘「有些嚇人」

英媒報道，102歲的退伍軍人貝利，成為英國最年長的跳傘運動員，之前的紀錄是20175月，居於德文的男子海耶斯(Verdun Hayes)10138日之高齡跳傘。貝利這次跳傘除了為自己慶生，也幫助3個慈善機構籌款，共籌得10,000英鎊。她完成挑戰後受訪稱，跳傘運動還是「有些嚇人」，「我必須承認當時是緊緊閉著眼睛」，「機門打開時，我想，我沒其他選擇，就跳吧！」

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英國銀石賽場飛車慶祝百歲大壽

貝利說，她希望「其他即將邁入80歲和90歲的老年人不要放棄任何事物，繼續勇往直前」。這位「心口有個勇字」的百歲人瑞住在英格蘭東部的班霍爾格林(Benhall Green)，這不是她首次挑戰極限。兩年前，她駕駛法拉利跑車，以時速210公里在英國銀石賽車場上飛馳，慶祝百歲大壽。

踏入102歲，貝利這次選擇在貝克爾斯機場挑戰跳傘，從6,900呎高空跳下，教練陪同她一起完成挑戰。貝利較早前受訪稱，她聽說朋友的父親以85歲高齡挑戰跳傘後，便立刻行動，「如果一個85歲的老年人能做到，那我也可以」。

貝利(Manette Baillie)以102歲高齡跳傘慶生，刷新英國年紀最大跳傘員的紀錄。(互聯網) 貝利(Manette Baillie)以102歲高齡跳傘慶生，刷新英國年紀最大跳傘員的紀錄。(互聯網) 貝利(Manette Baillie)以102歲高齡跳傘慶生，刷新英國年紀最大跳傘員的紀錄。(互聯網) 貝利(Manette Baillie)以102歲高齡跳傘慶生，刷新英國年紀最大跳傘員的紀錄。(互聯網) 貝利(Manette Baillie)以102歲高齡跳傘慶生，刷新英國年紀最大跳傘員的紀錄。(互聯網)

參加派對會長壽？

貝利曾是英國皇家女子海軍(Women's Royal Naval Service)成員，二戰期間被派到埃及服役。她在跳傘前說：「你必須一直嘗試體驗新的事物。我曾經嫁給一名傘兵，但自己從未體驗過(跳傘)。」

貝利說，保持健康和長壽的秘訣，就是鼓勵自己接受刺激的挑戰，以及跟朋友和其他人相處。她說：「我真的不害怕，害怕不會帶來好處。保持(生活)忙碌，對一切都感興趣，好好對待身邊的人，也讓他們好好待你……還有，就是別忘了參加派對」。

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