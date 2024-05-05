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國際
2024-05-05 13:30:00

英國婦酒醉食煙再躺床　疑連環悶燒駁髮衣物及床單着火燒死

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英國婦酒醉食煙再躺床　疑連環悶燒駁髮、衣物及床單着火燒死

英國杜倫郡（County Durham）先前發生一宗火警，46歲的嘉德納（Tracy Ann Gardiner）被人發現陳屍在家中。火災發生當下，屋內濃煙密布，經調查發現，疑似是這名兩孩之母嚴重酒醉，加上抽菸時不小心造成駁髮着火，才會釀成火警。

根據《每日郵報》報道，去年10月15日上午9點15分左右，嘉德納被人發現昏倒在充滿濃煙的臥室內，救出時已經身亡，根據幫忙搶救的鄰居貝內特（David Bennett）表示，當時他見到嘉德納住家窗戶冒出大量濃煙，於是趕緊跑去敲窗戶叫人，但未有任何回應，他進入屋內想救人，但是濃煙影響到視線，最後他只好幫忙報警。

死因是火災和急性酒精中毒

消防員趕到現場後順利撲滅火警，並發現嘉德納躺在床上，嚴重燒傷，醫護人員當場宣告身亡。警方初步調查，現場沒有可疑情況，也未有第三方涉事。

直到近日，這名兩孩之母的驗屍結果發現，死因是火災和急性酒精中毒，根據杜倫郡消防救援局火災調查負責人朱克斯（Craig Jewkes）表示，死者在廚房點燃香菸後意外燒到駁髮，正在燃燒的假髮又掉進她的衣服中，導致她上樓時衣服仍在持續燃燒或悶燒，衣物接着又接觸到床單，引發更加嚴重火勢，導致大火一發不可收拾。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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