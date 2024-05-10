英國嬰出生僅4天已失聰　接受16分鐘基因治療後恢復聽力

一名18個月大的英國女嬰，因聽覺神經病變，導致她一出生就失去聽力，不過隨着醫療技術逐漸進步，她在近期接受了僅16分鐘的基因治療手術後，順利恢復聽力。

技術尚未得到普及

所謂的基因治療，是利用分子生物學的方法，將目的基因導入患者體內，讓身體產出帶有新基因的產物，從而使疾病得到治療。由於攜帶大段DNA並將其置入正確的位置非常困難，現今這種技術尚未得到普及。

不過在英國，近日傳來好消息，18個月大的女嬰歐帕爾（Opal），被醫診斷出她因為聽覺神經病變，才出生4天就失去聽力，不過歐帕爾的父母沒有因此放棄讓女兒康復的希望，輾轉之下他們打聽到，一名在劍橋阿登布魯克醫院（Addenbrooke's Hospital）的研究員兼耳外科醫師班斯（Manohar Bance），正在進行基因治療試驗，於是便決定讓歐帕爾參加。