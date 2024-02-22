英國學生夫妻驚喜抽中18億大獎　竟因一個失誤致億萬富翁夢碎

英國一對還在就學的年輕夫婦會定期買彩券，而且還會買同一組彩券號碼，希望有天能夠幸運中獎，沒想到某一天真的中了頭獎，獎金更是高達1.82億英鎊（約18億港元），然而當他們開心想要領取獎金時，客服竟告知這對情侶因為帳戶餘額不足，沒有自動買下該期彩券，得知真相的夫婦，成為億萬富翁的夢想瞬間破滅。

買了同一組號碼4周

根據《每日鏡報》報道，就讀布萊頓大學（University of Brighton）的學生瑞秋（Rachel Kennedy）和利亞姆（Liam McCrohan）來自赫福郡，兩人都是仍在讀書的年輕夫婦。據瑞秋表示，他們在「歐洲百萬彩」頭獎開出前，已經連續購買了「6、12、22、29；特別號6、11」這組號碼4周，為了方便，瑞秋還設定了自動扣款購買功能。

沒想到這次幸運降臨在他們身上，「歐洲百萬彩」開出1.82億元英鎊的頭獎，而該組號碼正是這對年輕夫妻買的號碼，瑞秋的手機APP還收到通知，表示她慣用的號碼贏得頭獎（Winning Match），她先是與男友和母親分享喜訊，隨後致電彩券公司確認中獎消息。