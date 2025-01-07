英國安德魯王子遭舉報 涉用假名註冊公司捲投資醜聞

已故英女王二兒子安德魯王子(Prince Andrew)可說是王室醜聞王，最廣為知的是捲入美國「富豪淫媒」愛潑斯坦的案件，更因此喪失王室公職。5年過去，他現在又捲入私人投資的是非，包括被反君主制的組織舉報，指他以虛假名字註冊一間公司。
英國王室｜警方還未對安德魯王子展開調查
警方周一確認收到與公司註冊處檔案有關的舉報，目前仍屬初步階段，還未展開調查，正在審視相關資料。報道指，64歲的安德魯於2002年以名字Andrew Inverness與運動用品富商Johan Eliasch向公司註冊處登記設立Naples Gold Limited，該公司現時已撤銷註冊。據悉，他以該假名註冊了4間公司。Inverness相信是來自安德魯一個較少人知的封號印威內斯伯爵(Earl of Inverness)，他1986年與莎拉結婚時獲英女王賜此封號。
安德魯王子缺席英國王室聖誕彌撒
英國王室｜管理安德魯私人投資公司被揭撤銷註冊
為安德魯管理私人投資的公司Urramoor Limited周日亦被揭撤銷註冊，該公司被指主要由安德魯操控，一年前曾獲「神秘金主」救助。獲金援前，該公司帳面虧蝕20.8萬英鎊(約200萬港元)。安德魯王子被指是英女王最疼愛的兒子，累涉醜聞後，令其與76歲兄長、英王查理斯三世的關係更惡劣。據悉，查理斯除了切斷這位弟弟的財政資助，還施壓他不要出席王室的聖誕慶祝活動。