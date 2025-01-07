英國安德魯王子遭舉報 涉用假名註冊公司捲投資醜聞

已故英女王二兒子安德魯王子(Prince Andrew)可說是王室醜聞王，最廣為知的是捲入美國「富豪淫媒」愛潑斯坦的案件，更因此喪失王室公職。5年過去，他現在又捲入私人投資的是非，包括被反君主制的組織舉報，指他以虛假名字註冊一間公司。

英國王室｜警方還未對安德魯王子展開調查

警方周一確認收到與公司註冊處檔案有關的舉報，目前仍屬初步階段，還未展開調查，正在審視相關資料。報道指，64歲的安德魯於2002年以名字Andrew Inverness與運動用品富商Johan Eliasch向公司註冊處登記設立Naples Gold Limited，該公司現時已撤銷註冊。據悉，他以該假名註冊了4間公司。Inverness相信是來自安德魯一個較少人知的封號印威內斯伯爵(Earl of Inverness)，他1986年與莎拉結婚時獲英女王賜此封號。