英國將建造歐洲首個環球影城　料2031年開幕

英國的環球影城計劃獲政府拍板通過，有關計劃會在英國倫敦西北的貝德福德建設。預計樂園佔地達476英畝。首相施紀賢（Keir Starmer）指有關計劃：「看到貝德福德擁有歐洲其中一個最具娛樂性的公園，並將整個地區放上全球的舞台。」環球方面指出，約有8成的職位將來自貝德福德的地區周邊。英國的文化大臣藍麗珊（Lisa Nandy）指，這會是地標性的投資，並對英國經濟是個好消息。

藍麗珊指：「這不只是把偉大的美國作品帶到英國，同時也向世界展示英國的偉大作品。這些好像是《占士邦》、《柏寧頓》，還有好似《哈利波特》，我們都因為他們而自豪。」有關的計劃已呈交予英國政府，並預計會在2026年起開始建造，最快2031年開幕。根據報道，環球影城除了主題樂園外，亦會興建有500間房的酒店及購物中心，而環球已購入了476英畝的土地，並可以再買入預留的700英畝發展，提升當地的交通網絡。有關公布指，當地的居民對計劃都表示正面，環球稱，他們向當地超過6,000名居民及組織進行的調查，有92%受訪者表示支持。