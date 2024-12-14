英國專家製每天只睡6小時模擬圖　25年後變魔戒咕嚕

睡眠真的很重要！英國寢具公司和睡眠研究專家警告，若是每天只睡6小時，25年後可能會變得駝背又衰老，有如魔戒中的咕嚕一般醜陋。專家一致建議每晚睡7到9個小時。

英國寢具公司「Bensons for Beds」與睡眠研究專家博斯達克（Sophie Bostock）博士合作，以模型「漢娜」製作出一系列令人震驚的模擬圖，展示出如果人們經常睡眠不足，我們的身體在25年後可能會是甚麼樣子，而成果相當驚人。

增心臟疾病風險

漢娜的特徵是擁有駝背的姿勢、稀疏的頭髮和老化的皮膚，而這些都是睡眠不足可能造成的後果。

博斯達克博士表示：「漢娜發人深省地說明了睡眠對維持整體健康的整體影響。研究表明，長期睡眠不足會使您患上影響心臟疾病的風險更高，包括肥胖、心臟病和第2型糖尿病。」