英國專家製每天只睡6小時模擬圖　25年後變魔戒咕嚕

睡眠真的很重要！英國寢具公司和睡眠研究專家警告，若是每天只睡6小時，25年後可能會變得駝背又衰老，有如魔戒中的咕嚕一般醜陋。專家一致建議每晚睡7到9個小時。
英國寢具公司「Bensons for Beds」與睡眠研究專家博斯達克（Sophie Bostock）博士合作，以模型「漢娜」製作出一系列令人震驚的模擬圖，展示出如果人們經常睡眠不足，我們的身體在25年後可能會是甚麼樣子，而成果相當驚人。
增心臟疾病風險
漢娜的特徵是擁有駝背的姿勢、稀疏的頭髮和老化的皮膚，而這些都是睡眠不足可能造成的後果。
博斯達克博士表示：「漢娜發人深省地說明了睡眠對維持整體健康的整體影響。研究表明，長期睡眠不足會使您患上影響心臟疾病的風險更高，包括肥胖、心臟病和第2型糖尿病。」
被認為缺乏吸引力
2015年的一項研究發現，長期睡眠品質不佳的人不僅有更多的衰老跡象，而且皮膚保護功能減弱，對外表的滿意度也較低。斯德哥爾摩的研究人員甚至發現，睡眠不足的人被認為缺乏吸引力。
「Bensons for Beds」的行銷總監理查絲（Lisa Richards）表示：「漢娜是對最壞情況的預測，我們想要創建這個模型的原因，是讓人們更仔細地思考他們的整體睡眠體驗。使用這種視覺效果，可以讓人們更容易發覺問題所在。」
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