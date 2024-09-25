英國小偷貓叼回中獎刮刮樂送主人　網民：牠在付房租

養到一隻小偷貓該怎麼辦？英國一名女子養了一隻名為「小猴子」（Monkey）的貓咪，小猴子每天出門散步回來時，都會叼著不知打哪偷來的東西回家，有時是玩具，有時是零食，甚至有次牠還叼來一張中獎的刮刮樂，讓主人又好氣又好笑。

Tiktok帳號＠meganchristiann 分享了許多自家毛小孩的有趣影片，其中，一隻名為「小猴子」的貓咪有個奇怪的癖好，就是當牠出門散步回家時，都會叼回偷來的戰利品當禮物送給女主人。小猴子迄今已經偷了零食、玩具、藥物、爆米花等等，而讓牠在網路上爆紅的，則是有次牠叼回了一張中獎刮刮樂的影片。

當時女主人看到小猴子又叼回「禮物」已習慣為常，拿下來一看竟然是一張刮刮樂，而且還是有中獎的！原本以為只是5英磅，後來仔細確認，發現是一張價值10英磅的中獎刮刮樂。

網友留言紛紛笑說，「貓來富啊，自己的罐罐自己賺」、「牠說我住在這裡不是免費的」、「還會付房租呢」、「請問我該如何教我的貓學會這項技能」。

有許多貓奴都曾經收過貓咪叼來的「禮物」，但大部份都是小動物屍體或是樹葉之類的東西，像小猴子如此有創意的貓咪相當少見。至於貓咪為什麼會有這樣的舉動，有一說是牠們認為主人不會狩獵，怕人類餓死，所以才會叼回獵物。