英國小牛街頭奔走 竟被警車直撞輾壓 警員受查(有片)

英國一名警員駕駛警車，在馬路上撞向一隻正於街頭奔走的小牛，牛隻腳部受傷，現時已回歸穀倉養傷。影片引發輿論嘩然，警方正內部調查事件，涉事警員暫被解除前線職務。英國內政大臣祁湛明批評行為不必要，要求當地警方作出「全面、緊急的解釋」。

內政大臣批不必要 促警方解釋 該段長半分鐘的影片發生在英國倫敦西南部的薩里郡（Surrey），由附近居民於晚上時分目擊拍下，一名男子在馬路邊，被一隻黑色小牛追隨，小牛其後走到馬路上，及後一輛警車全速駛至撞小牛，牠被撞飛數米外倒地。惟警車未有停下，並再衝前再次撞向剛站起的小牛，將其頭部輾壓在車頭下。拍攝者及附近目擊者大聲呼叫，怒斥警方，被牛隻尾隨追逐的男子，亦上前向警員理論，影片亦隨即結束。

已回歸穀倉養傷 農場負責人的妻子說，被撞的牛隻10個月大，名叫Beau Lucy，當晚走失離開穀倉，事件後其腳部受傷，但沒有骨折，現時已回歸穀倉養傷，飲食均正常，她批評警方執法「看起來他們試圖殺死它」，「老實說，當我看到這段影片時，我認為涉事警察應該被炒。我不知道是他自己決定開車衝向那隻動物，還是有人指示他這樣做。」