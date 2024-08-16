英國巨石陣或搬自750公里外蘇格蘭　專家：出乎意料

位於英國威爾特郡（Wiltshire）的巨石陣是世界知名景點，一個多世紀以來，考古學家都認為這些石頭是來自威爾斯（Wales），被以某種方式運送到200公里外的索爾茲伯里平原。但如今一項新研究發現，巨石陣中央一塊最大的石頭竟然是來自蘇格蘭。

據英國《衛報》報道指出，這項新的研究令人「瞠目結舌」。一位參與其中的科學家稱表示這個發現真正令人震驚，新的分析發現巨石陣最大的青石是從蘇格蘭最東北角搬運到該地點的，距離至少750公里。至於青石是經由陸路或海路運送，研究人員意見分岐。