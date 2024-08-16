英國巨石陣或搬自750公里外蘇格蘭　專家：出乎意料

位於英國威爾特郡（Wiltshire）的巨石陣是世界知名景點，一個多世紀以來，考古學家都認為這些石頭是來自威爾斯（Wales），被以某種方式運送到200公里外的索爾茲伯里平原。但如今一項新研究發現，巨石陣中央一塊最大的石頭竟然是來自蘇格蘭。
據英國《衛報》報道指出，這項新的研究令人「瞠目結舌」。一位參與其中的科學家稱表示這個發現真正令人震驚，新的分析發現巨石陣最大的青石是從蘇格蘭最東北角搬運到該地點的，距離至少750公里。至於青石是經由陸路或海路運送，研究人員意見分岐。
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化學成份和礦物構成「年齡指紋」
這塊被稱為「祭壇石」的巨石是由史前人類從至少遠至現今蘇格蘭北部的延文禮士（Inverness），甚至可能從奧克尼群島（Orkney islands）運來的，倫敦大學學院（UCL） 名譽高級研究員、這項研究背後的專家之一伊克瑟（Rob Ixer）表示：「這不僅改變了我們對巨石陣的看法，甚至改變了我們對整個新石器時代晚期的論點。」
該研究的另一位合著者、亞伯大學地理學和地球科學教授皮爾斯（Nick Pearce）說，透過檢查石頭的化學成分和其中礦物的年齡可以了解更多資訊，形成特徵性的「年齡指紋」：「有了這個年齡指紋，你可以將它與英國各地的同類岩石進行匹配——而結果與蘇格蘭東北部的奧卡迪亞盆地非常相似，這完全出乎我們的意料。」據悉該研究已發表在《自然》期刊上。
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