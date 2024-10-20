英國平平無奇住宅街 忽然在韓爆紅 原因竟是一件褸

英國一條街道平平無奇到跟無數條當地街道，幾乎一模一樣，而且也沒有甚麼奇特建築，但卻無端受網民談論，更據報有外國遊客專程到該街道拍照，英媒甚至該街道「在南韓已出了名」(become famous in South Korea)，背後全因一件褸。 忽然「衝出國際」的街道是「Sutherland Street」，本港上環亦有一條，中文名是「修打蘭街」，雖然同名但無故出名的一定是英國約克市的那一條。

英國街名無厘頭印在外套上 原因是忽然爆紅的其實是一個地址︰「Southerland Street YorkYo23 1HG U.K」它被印在一款外套的胸口位置上，當中的「Southerland」被指是串錯字，英國約克市有一條「Sutherland Street」，相信是外套上想寫的街道；而該外套印上英國地址，卻又配上美國國旗。

當地居民不解︰這太古怪了 薩瑟蘭街(Sutherland Street)隱藏在約克市其中一個最安靜角落，由101棟連棟房屋組成，道路寬度僅夠兩輛車通過。該街道忽然被印在服裝上，令網民及當地居民都啼笑皆非，認為實在太無厘頭，有網民在售賣該外套的貼文留言說「為甚麼這件外套會印有我的地址」；有住在該條街的居民則說，我們附近又沒有工廠。我們(的地址)出現數量驚人、在亞洲製造的外套上實在奇怪。這太古怪了。」 一名74歲居民則說，相信是該地址「很英國」而被選中。亦有居民疑惑，指在南韓及中國等地的人，可能認為在衣服印上地址是有型的事。