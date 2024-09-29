英國恐襲｜密謀炸倫敦男 服刑一半出獄 輿論憂慮 網民急問「他在哪？」

倫敦2005年7月7日發生的77恐襲，造成52人死亡，震驚國際，一輛雙層巴士被炸穿頂的恐怖一幕至今仍令人猶有餘悸。當年77恐襲發生後，一名男子企圖於7月21日在倫敦再發動恐襲，幾乎殺死數以百計民眾，幸埋在列車及巴士的炸彈沒有爆炸。涉案男子Manfo Asiedu之後被捕，並被判囚33年，然而他在服刑一半後，目前已經獲釋，引起當地輿論關注。

77恐襲｜77恐襲後 列車巴士上放炸彈幸未爆

英媒指，7月21日的土製炸彈，因有人成份計算錯誤，而未有爆炸。在非洲加納出生的Asiedu的及同黨的辯護律師，當年曾在庭上辯稱，他們從來沒有意圖要引爆炸彈，而只是想藉事件抗議美國入侵伊拉克。但眾被告最終仍被判罪成。