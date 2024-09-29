英國恐襲｜密謀炸倫敦男 服刑一半出獄 輿論憂慮 網民急問「他在哪？」

倫敦2005年7月7日發生的77恐襲，造成52人死亡，震驚國際，一輛雙層巴士被炸穿頂的恐怖一幕至今仍令人猶有餘悸。當年77恐襲發生後，一名男子企圖於7月21日在倫敦再發動恐襲，幾乎殺死數以百計民眾，幸埋在列車及巴士的炸彈沒有爆炸。涉案男子Manfo Asiedu之後被捕，並被判囚33年，然而他在服刑一半後，目前已經獲釋，引起當地輿論關注。
77恐襲｜77恐襲後 列車巴士上放炸彈幸未爆
英媒指，7月21日的土製炸彈，因有人成份計算錯誤，而未有爆炸。在非洲加納出生的Asiedu的及同黨的辯護律師，當年曾在庭上辯稱，他們從來沒有意圖要引爆炸彈，而只是想藉事件抗議美國入侵伊拉克。但眾被告最終仍被判罪成。
倫敦77襲擊慘痛回憶︰
77恐襲｜議員轟不應提早獲釋
報道指，Asiedu已於今年較早時獲釋，將以英國納稅人金錢遣返回加納，但未知Asiedu是否同意遣返。有英國在野保守黨議員指77恐襲造成非常嚴重傷亡，指那些意圖發動類似襲擊的人，無論會否被遣返，亦不應提早獲釋。
77恐襲｜網民紛問︰究竟他現在身在何處？
事件引起網民譁然，有逾1,800名網民讚同一留言，指「究竟他現在身在何處？公眾難道不應該有知情權？政府的其中一項重要工作是保護國民安全，但目前這個政府正在代表哪些國民呢？」另有逾1,200人贊同「別跟我說他已改過自新。豹子永遠不會改變牠的本性，這個政府怎麼會犯下如此大錯，他們甚麼也沒學到。」