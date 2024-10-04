熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 銀色債券 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-10-04 09:15:06

英國患癌少女發布遺願清單　威廉與凱特夫婦助圓攝影夢

分享：

英國患癌少女發布遺願清單　威廉與凱特夫婦助圓攝影夢

adblk5

英國凱特王妃2日與丈夫威廉王子（Prince William）在溫莎城堡會見一名16歲的患癌少女海頓（Liz Hatton），鼓勵癌友並送上愛的抱抱。

生命只有六個月到三年

據BBC報道，16歲的海頓是一位嶄露頭角的攝影師，今年早些時候，她被診斷出罹患罕見癌症「促結締組織增生性小圓細胞腫瘤」（desmoplastic small round cell tumor，DSRCT），醫生告訴她，她的生命只有六個月到三年，而她有一個「攝影遺願清單」。

海頓的母親將女兒的故事和願望分享到網上後，獲得不少網友的鼓勵支持。威廉王子夫婦透過相關慈善機構了解到海頓的故事後，決定邀請她到溫莎城堡拍攝單車運動員卡雲迪殊（Mark Cavendish）和前足球運動員麥哥斯（Ally McCoist）的授勳儀式，幫助她完成「攝影遺願清單」中的一個夢想。

adblk6

令我和我的家人欣喜若狂

據肯辛頓宮發言人表示，凱特王妃雖未出席授勳儀式，但在海頓拍攝結束後與威廉王子一起私下會見了海頓一家人。凱特王妃向海頓送上愛的抱抱，互相分享抗癌經驗。

海頓也向威廉王子夫婦分享了自己的攝影作品，後者在X上公開發文稱讚：「這位年輕的攝影師才華橫溢，她的創意和毅力啟發了我們。」據報道，海頓事後在社交媒體發文表示：「能夠見到如此可愛、真誠、善良的人，令我和我的家人欣喜若狂。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

凱特 凱特 凱特 凱特 凱特 凱特 凱特 凱特