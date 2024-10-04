英國患癌少女發布遺願清單　威廉與凱特夫婦助圓攝影夢

英國凱特王妃2日與丈夫威廉王子（Prince William）在溫莎城堡會見一名16歲的患癌少女海頓（Liz Hatton），鼓勵癌友並送上愛的抱抱。

生命只有六個月到三年

據BBC報道，16歲的海頓是一位嶄露頭角的攝影師，今年早些時候，她被診斷出罹患罕見癌症「促結締組織增生性小圓細胞腫瘤」（desmoplastic small round cell tumor，DSRCT），醫生告訴她，她的生命只有六個月到三年，而她有一個「攝影遺願清單」。

海頓的母親將女兒的故事和願望分享到網上後，獲得不少網友的鼓勵支持。威廉王子夫婦透過相關慈善機構了解到海頓的故事後，決定邀請她到溫莎城堡拍攝單車運動員卡雲迪殊（Mark Cavendish）和前足球運動員麥哥斯（Ally McCoist）的授勳儀式，幫助她完成「攝影遺願清單」中的一個夢想。