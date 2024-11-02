英國情殺案15歲女被捅36刀殞命　17歲前男友判囚終身

英國諾森伯蘭郡（Northumberland）一名17歲少年不滿被15歲前女友提分手，他走堂跟蹤前女友45分鐘，在小巷裡持刀刺對方36刀致死，法院判處少年終身監禁，刑期至少17年。

英國《每日郵報》報道，情殺案發生於2023年1月27日，當時16歲的少年羅根（Logan MacPhail）與15歲少女荷莉（Holly Newton）交往1年半，之後荷莉提出分手，本以為這對年輕男女就此分道揚鑣，但羅根非常不滿，甚至起了殺心。

尾隨荷莉一行人達45分鐘

警方調查顯示，事發前一天羅根在下午1時30分稱身體不適請假回家，然而羅根離開校門後，直接搭巴士來到荷莉上課的地方等待。稍晚，荷莉和2名男性友人先到附近公園聊天，之後前往披薩店用餐，羅根一路尾隨荷莉一行人達45分鐘，並躲在薄餅店外窺伺。

荷莉不久就發現羅根的身影，而且很不高興，過了幾分鐘，荷莉同意跟羅根到旁邊小巷談話。一位男性目擊者向警方表示，自己經過小巷時聽到荷莉的尖叫聲，跑進巷子一看，殺紅眼的羅根正持刀猛刺倒地的荷莉，目擊者大叫引來更多路人，眾人奮力拉開羅根，還發現刀子已經彎曲變形。