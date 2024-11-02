英國情殺案15歲女被捅36刀殞命　17歲前男友判囚終身

英國諾森伯蘭郡（Northumberland）一名17歲少年不滿被15歲前女友提分手，他走堂跟蹤前女友45分鐘，在小巷裡持刀刺對方36刀致死，法院判處少年終身監禁，刑期至少17年。
英國《每日郵報》報道，情殺案發生於2023年1月27日，當時16歲的少年羅根（Logan MacPhail）與15歲少女荷莉（Holly Newton）交往1年半，之後荷莉提出分手，本以為這對年輕男女就此分道揚鑣，但羅根非常不滿，甚至起了殺心。
尾隨荷莉一行人達45分鐘
警方調查顯示，事發前一天羅根在下午1時30分稱身體不適請假回家，然而羅根離開校門後，直接搭巴士來到荷莉上課的地方等待。稍晚，荷莉和2名男性友人先到附近公園聊天，之後前往披薩店用餐，羅根一路尾隨荷莉一行人達45分鐘，並躲在薄餅店外窺伺。
荷莉不久就發現羅根的身影，而且很不高興，過了幾分鐘，荷莉同意跟羅根到旁邊小巷談話。一位男性目擊者向警方表示，自己經過小巷時聽到荷莉的尖叫聲，跑進巷子一看，殺紅眼的羅根正持刀猛刺倒地的荷莉，目擊者大叫引來更多路人，眾人奮力拉開羅根，還發現刀子已經彎曲變形。
辯稱「大腦一片空白」
荷莉的下巴、頭骨、背部和肩膀都有嚴重刀傷，剛送到醫院就斷氣了。羅根被捕後辯稱「大腦一片空白」，等到自己恢復意識，才發現自己持刀壓在荷莉身上，但是他手上的刀是用來輕生的，並未計劃謀殺荷莉，然而陪審團並不採信這個說法。
由於檢方發現羅根患有自閉症和學習困難的狀況，羅根的辯護人雖然表示羅根這幾年「進步神速」，可是法官宣判時，直截了當指出羅根是有意識地刺死荷莉。2024年11月1日，17歲的羅根被法院判處終身監禁，至少要服刑17年。
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BREAKING: The teenager who stabbed 15-year-old Holly Newton to death in Northumberland has been jailed for life, with a minimum term of 17 yearshttps://t.co/7qC67DBZLP— Sky News (@SkyNews) November 1, 2024
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