英國戲院禁青少年穿西裝入場看《迷你兵團2》為1個原因下禁令(有片)

為慶祝《壞蛋獎門人》(Despicable Me)系列的新作《迷你兵團2》相隔5年後上映，英國青少年紛紛拍片上載TikTok分享，他們自稱是「紳士迷你兵團」(The Gentleminions)，聯群結隊打領呔、穿西裝鬧哄哄入場，有人擺出主角犀利哥(Felonius Gru)的招牌手勢。在一段點擊逾百萬的短片中，「紳士迷你兵團」說等了5年才可看到這部電影，現在無需再等，有人在戲院裡大聲歡呼、拍掌。在另一影片中，有人甚至帶香蕉入場吃。

同場觀眾受騷擾

然而，粉絲這樣高調慶祝，卻惹來其他觀眾不滿。有戲院職員指，部分青少年看戲時發出噪音、全程站立，甚至有破壞行為，令同場觀眾飽受騷擾，有戲院索性取消所有場次。伍斯特(Worcester)一間戲院指，觀眾投訴有年輕人看戲時喧嘩、模仿迷你兵團說話，結果院方安排所有觀眾退款，一天就損失1,300英鎊(約1.2萬港元)，並警告涉事8人稱如果再收到投訴，便會把他們趕走。

另有戲院表示，電影播放期間，有年輕人走來走去，「像上演歌劇般，大聲叫喊、拍掌」，經勸喻後便安靜下來。曼徹斯特的Odeon戲院在官網發告示，指由於近日的滋擾事件，戲院禁止穿西裝的群體入場看《迷你兵團2》。康沃爾(Cornwall)有戲院則禁止沒有成年人陪同的少年穿西裝入場。