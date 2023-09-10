英國拘2男子涉嫌當中國間諜 辛偉誠晤李強表達關注

《星期日泰晤士報》稱，兩人還未被起訴，獲准保釋至10月。被捕的二十多歲男子為英國籍，是國會研究員，為執政黨保守黨多名資深議員工作，他們涉及國際政策，包括與北京政府的關係；當中部分議員可接觸機密或高度敏感資料，包括下議院外交委員會主席卡恩斯，以及前外交委員會主席、現任保安事務國務大臣董勤達。董勤達強調在接任保安事務國務大臣後，已沒有接觸該名疑犯。一名高級政府官員向該報表示，這是中國挑起的嚴重升級事件，「我們以前從未見過這種事」。

英國首相辛偉誠到印度出席二十國集團(G20)峰會，周日與中國總理李強會晤前，英國傳媒透露警方反恐人員於3月拘捕兩名分別二十多歲和三十多歲男子，他們涉嫌違反《官方機密法》，報道指兩人懷疑替中國當間諜，並形容是國會安全遭破壞最嚴重的一次。辛偉誠向英國傳媒稱，他與李強會面時提及此事，向對方表達「非常關注任何對我們民主體制的干預，那明顯是不可接受的」。

中英關係｜曾於中國居住和工作

報道指，該二十多歲英國人曾在中國居住和工作，安全部門官員擔心他被招攬為「潛伏間諜」，然後被派回英國，以滲透批評北京政府的政治網絡。這名疑犯於愛丁堡被捕，其於倫敦的寓所遭警方搜查。另一名疑犯在牛津郡被捕。報道又指，那名二十多歲疑犯持有可進入國會所有建築物的通行證，而任何通過保安背景審查的國會議員、職員和記者均可取得該通行證。蘇格蘭場在聲明中稱，倫敦警察廳於3月13日拘捕兩名男子，他們涉嫌違反《1911年官方機密法》。倫敦警察廳負責間諜罪行的反恐部門正調查該案。英國安全部問去年曾史無前例地向國會議員發出警告，指在英國開事務所的華人律師李貞駒(Christine Lee)替中國共產黨執行政治干預活動，包括捐款支持國會議員的工作。李否認指控，並控告英國情報機關軍情五處。

中英關係｜李強：認同中英應妥善處理分歧

英國最近致力改善中英關係，外相祁湛明上月底訪問中國，是英國外相5年來首次訪華，被視為「破冰之旅」。突然爆出間諜風波未知會否阻礙雙方修補關係。內地傳媒稱，李強在G20雙邊會談與辛偉誠會面時指出，中英兩國經濟你中有我、我中有你，雙方聯繫日益緊密，雙方應當妥善處理分歧問題，秉持包容互鑑精神，尊重對方的核心利益和重大關切。李強又表示，中方歡迎英方繼續拓展對華務實合作，願同英方深化貿易、投資、綠色發展、人文科技等領域合作，共同支持和促進全球可持續發展。

辛偉誠向外國傳媒表示，他在與李強的會面中提出雙方存在的分歧，但也同時表達雙方保持接觸的好處，「我認為正確的做法是把握機會接觸，特別是提出關注的事項，好過只在旁邊叫喊」。批評中國人權、遭中國制裁的保守黨議員施志安質疑辛偉誠對中方的政策，認為那不是對話，那是無用的獨白，「事實上中國一直忽視我們大部分所講的說話」。