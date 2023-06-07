英國指中方已關閉在英警察站　中國駐英使館：事件純屬政治操弄

英國安全事務國務大臣董勤達(Tom Tugendhat)表示，中國已經關閉在英國各地的「海外警察服務中心」，而調查並未發現這些服務站從事非法活動。中國駐英國使館表示，事實已經證明，所謂「海外警察站」是徹頭徹尾的政治謊言。
董勤達在提交國會的聲明中表示，外交部已經告知中國大使館，在英國與警察服務站有關的任何功能都是不可接受，亦不得以任何形式運作。而中國大使館已回應指，已永久關閉這類警察服務站。
董勤達又指，當局已巡視被指是警察服務站的地點，至今無發現證據顯示，有任何代表中國政府的非法活動，如果有進一步指控，英方將根據法律迅速進行調查。他又認為，公眾輿論和警方的監督，已起威懾作用。
中方敦促英方停止渲染炒作和詆毀中國
中國駐英國使館發言人表示，中方已經多次就相關問題表明立場，根本不存在所謂的「海外警察站」。事實已經證明，所謂「海外警察站」是徹頭徹尾的政治謊言，個別政客炒作這個話題，純屬政治操弄。中方敦促英方停止散佈虛假信息，停止渲染炒作和詆毀中國。
去年人權組織「保護衛士」(Safeguard Defenders)發表報告，指中國在全球多國設立「海外警察站」，引發西方社會警惕。美國聯邦調查局(FBI)4月拘捕2名涉嫌在曼克頓唐人街區經營中國「海外警察站」的紐約華人。