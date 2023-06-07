英國指中方已關閉在英警察站　中國駐英使館：事件純屬政治操弄

英國安全事務國務大臣董勤達(Tom Tugendhat)表示，中國已經關閉在英國各地的「海外警察服務中心」，而調查並未發現這些服務站從事非法活動。中國駐英國使館表示，事實已經證明，所謂「海外警察站」是徹頭徹尾的政治謊言。

董勤達在提交國會的聲明中表示，外交部已經告知中國大使館，在英國與警察服務站有關的任何功能都是不可接受，亦不得以任何形式運作。而中國大使館已回應指，已永久關閉這類警察服務站。

董勤達又指，當局已巡視被指是警察服務站的地點，至今無發現證據顯示，有任何代表中國政府的非法活動，如果有進一步指控，英方將根據法律迅速進行調查。他又認為，公眾輿論和警方的監督，已起威懾作用。