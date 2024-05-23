英國提前7月4日舉行大選　辛偉誠：是時候決定國家的未來

英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)宣布，英國將於7月4日舉行大選，改選國會下議院全部650個議席，他說，是時候決定國家的未來。在野工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)，指是機會讓選民結束混亂的現任政府。民意調查顯示，保守黨支持率落後在野工黨，料辛偉誠將大打經濟牌爭取支持。
辛偉誠在唐寧街首相府外見記者，指早上已循慣例覲見英王查理斯三世，請求解散國會，獲得接納，國會周五(24日)起休會，本月30日解散。辛偉誠指，現時是英國選擇未來的時刻，未來數星期，他會努力爭取每張選票，贏得民眾的信任，以證明只有他領導的保守黨政府，不會令來之不易的經濟穩定面臨風險。 辛偉誠指，英國民眾過去數年經歷新冠疫情，以及因俄烏戰爭導致能源價格急升等問題，強調國家經濟已經好轉，通脹率大幅回落至百分之2.3，證明政府的政策有效，呼籲國民支持保守黨繼續執政。
保守黨支持率落後在野工黨20個百分點
施紀賢表示，工黨已有一個重建英國的長期計劃，會充分考慮成本並帶來經濟增長，將確保英國邊境安全、削減開支、處理反社會行為，並投資教育，招聘更多教師，會以新的服務精神行事，將英國的利益置於工黨利益之上。他認為，工黨過去幾年已發生變化，希望國家亦有機會出現同樣改變，投票給工黨就是投票給穩定，制止混亂，為國家揭開新一頁，重建英國及帶來改變，如果由保守黨執政多5年，只會維持現狀。
英國上次大選是2019年12月，議員任期最多5年，即最遲要在今年12月舉行大選。民意調查顯示，保守黨支持率落後在野工黨約20個百分點。分析指，辛偉誠希望藉著最新的經濟數據，例如通脹降至百分之2.3，是自2021年7月以來最低，大打經濟牌，爭取選民支持，扭轉頹勢。