英國提前7月4日舉行大選　辛偉誠：是時候決定國家的未來

英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)宣布，英國將於7月4日舉行大選，改選國會下議院全部650個議席，他說，是時候決定國家的未來。在野工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)，指是機會讓選民結束混亂的現任政府。民意調查顯示，保守黨支持率落後在野工黨，料辛偉誠將大打經濟牌爭取支持。

辛偉誠在唐寧街首相府外見記者，指早上已循慣例覲見英王查理斯三世，請求解散國會，獲得接納，國會周五(24日)起休會，本月30日解散。辛偉誠指，現時是英國選擇未來的時刻，未來數星期，他會努力爭取每張選票，贏得民眾的信任，以證明只有他領導的保守黨政府，不會令來之不易的經濟穩定面臨風險。 辛偉誠指，英國民眾過去數年經歷新冠疫情，以及因俄烏戰爭導致能源價格急升等問題，強調國家經濟已經好轉，通脹率大幅回落至百分之2.3，證明政府的政策有效，呼籲國民支持保守黨繼續執政。